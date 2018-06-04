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الرئيسية | خارج الحدود | رغم استقالة رئيس الحكومة .. موجة الاحتجاجات تتواصل في الأردن

رغم استقالة رئيس الحكومة .. موجة الاحتجاجات تتواصل في الأردن

رغم استقالة رئيس الحكومة .. موجة الاحتجاجات تتواصل في الأردن
هسبريس - متابعة
الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:50

واصل مئات الأردنيين احتجاجهم في محيط مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمّان، رغم استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، في وقت سابق اليوم الإثنين.

وانقسم المحتجون إلى أكثر من مجموعة، محاولين الوصول إلى منطقة "الدوار الرابع"، حيث يوجد مقر الحكومة، إلا أن قوات الأمن منعتهم، ما أحدث تدافعا، وفق ما نقله مراسل وكالة الأناضول التركية.

وردد المحتجون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، منها: "هاي الأردن مش (ليست) محرومة.. إحنا جينا للحكومة"، و"يا عمان هيجي هيجي (تحركي بقوة).. الإصلاح قرب ييجي (يأتي)"، بينما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط مقر الحكومة، حيث تفصل المحتجين عنه بحواجز أمنية.

وأثناء تواجده في منطقة "الدوار الرابع"، قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، اللواء فواز المعايطة، في تصريحات صحفية، إنه "لا تغيير على النهج في التعامل مع المعتصمين". ودعاهم إلى "المحافظة على السلمية، والتعبير الحضاري عن الرأي، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وخدمتهم".‎

كما شارك أردنيون في وقفات احتجاجية بمحافظات أخرى، بينها: الكرك (جنوب) وإربد والرمثا (شمال).

وقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم، استقالة حكومة الملقي، وكلفه بتصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.

وجاءت الاستقالة على خلفية احتجاجات يشهدها الأردن، منذ خمسة أيام، بعد أن أقرت الحكومة، في 21 ماي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎

وخلال لقائه إعلاميين أردنيين، قال الملك عبد الله، مساء اليوم، إن مشروع القانون "جدلي"، وإن الحكومة قصرت في التواصل مع المواطن لتوضح المشروع، مضيفا أن "المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون".

وتحدث عن وجود "تقصير من العالم" تجاه المملكة، حيث إن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين".

وحذر من الأردن "يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول".

وينص مشروع القانون على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجيا لتبلغ 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - علال الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:08
المغرب بلد الاستتناء. المقاطعون سيسقطون الحكومة برمتها وليس رئيس الحكومة فقط دون الخروج للشارع
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43
2 - Saad الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:13
هذا مع العلم أن الأردن من الدول الأقل قيمة للضريبة في العالم العربي بعد دول الخليج٠ كيتنا حنا لي أكبر دولة عربية فرضا للضرائب وقريبا ضريبة على تنفس الهواء٠ تحية لشعب الأردن الذي لا يرضى بالذل أما نحن عايشين فيه٠ شعب المداويخ لي جا يمسح فينا رجليه يفقرنا ويسبنا يجمع الملايير ويزيد خلفة٠
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52
3 - أسامة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:13
أفشل حكام العالم هم العرب، مافهمتش كيفاش متافقين علينا تال هاد الدرجة ....، لكن الفرج قريب
الشعوب العربية ما عادت تقبل بالإنحطاط أمام الأمم الأخرى إما التنمية و إلى عطيونا تيساع
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31
4 - ملاحظ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:14
الأردن وقع ضحية صندوق النقد الدولي وإسرائيل التي غررت به لتوقيع اتفاقية "وادي عربة" حيث أوعدته الأخيرة بأن يكون سويسرا الشرق وبإيعاز منها إلى المؤسسات الدولية الداىءنة(والتي يسيطر عليها عاىءلات يهودية ) أغرقت البلاد بالديون وصنعوا منه اقتصاد "تواكلي" مرتبط بالخارج والدين الخارجي وما إن سحبوا من تحته البساط بدأ يترنح لأنه لم يقبل بصفقة القرن ولم يتنازل على إشرافه الديني على المسجد الأقصى والمقديسين ...
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14
5 - Abderrahim الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:15
Tout les pays arabes sans exception se resemble
Les peuples sont pauvres
Depuis leurs indépendances ils reçoivent des aides jusqu'à ce jours mais rien ne change
Éducation sante emplois de pire en pire
Oh pleure mon pays bien aimé
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7
6 - الأمن الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:16
السلام عليكم حذار الأمن تم الأمن الأمن الأمن الأمن ????!!!
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-19
7 - الفوسفاط وجوج بحورا والذهب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:17
في الاول كنت فرحان يسحاب ليا رءيس المحكومة المغربية هو لي استقل حتى كتبان ليا الاردن
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22
8 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:17
الحكومة تحترم نفسها.. والشعب واعي وأظن أنه سيعود عما قريب لحياته اليومية بعدما أبلغ رسالته القوية..
وا أااااااااجيو تشوفو الحريرة عندنا.. حكومة ديال الضحك تالفة ماعرفات مادير .. تشد الشعب ولا الشركات.. الوزرا ماعرفوش يهدرو.. شي مخبي شي كيدفع لاخر ..
الضحك صافي.. المهم المقاطعة راها باقية حية.. ويلا مسيتو البوطا غادي نقاطعو المقاطعة ديال بصح..
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23
9 - Wldbihi الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:23
ملك يستمع لشعبه ويتفاعل مع الشارع ليس كباقي الملوك الدين يحاولون الانسلاخ من مسؤولياتهم ودفع الحكومات المغلوب على امرها لمواجهة الشارع .وفي اخر المطاف يطرح السؤال من المسؤول .حكوماتنا العربية مجرد كبش فداء خلال الازمات هدا ما كان تحية من مدينة الراشدية #مقاطع
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4
10 - الخفاش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:32
خمسة ايام من الاحتجاج ادت الى إستقالة رئيس الحكومة في الاردن و نحن في المغرب خمسة اسابيع من المقاطعة و الحكومة لم تحرك ساكنا بل على العكس من ذالك واجهتنا بالتهديد و الوعيد حسبي الله و نعم الوكيل
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7
11 - أكاديري من المانيا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:32
إستقالة وزير مغربي من المستحيلات في العالم ههه لازم ندون هذا في كتاب غيرتس. ..
في كل دول العالم إذا فشل وزير أو حكومة في شيء أو حصل منه أو منها كذب أو نفاق يستقلون على طول لكن عندنا في المغرب كل شيء واضح من سرقة وظلم ونفاق وكذب ومع ذالك متمسكون بالبزولة ولا يستحون. ..
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7
12 - محمود الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:32
لا مجال للمقارنة مع وطننا لكل دولة خصوصيتها و أسباب ازماتها الاءقتصادية ما اثار انتباهي هو ان الأغلبية في برلمانهم تقوم بدورها و المعارضة كذلك لها دورها اما في بلدنا الحبيب فكلهم كالقنافيذ برلمانيي الحزب الحاكم ينتقدون الحكومة إذن من ينتقدون اليسوا هم الذين في الحكم بمعنا اخر تقسيم الأدوار على اكل الكعكة لا اقل و لا اكثر و ما زادني غلا على برلماننا هذا اليوم هو انهم وزعوا في ما بينهم فرص الذهاب الى الحج !اما المعطلون و المهمشون و الباكون من غلاء المعيشة لهم الله هم في واد و الحكومة و البرلمان في واد اخر..!
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2
13 - الموت ولا المذلة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:38
هادو هما المقاطعون الحقيقيون حيت الظربة القاظية للطغاة وهو الزحف الجماعي الى مقرهم وقصورهم.
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0
14 - محمد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:41
الخبز للجميع...واللحم للجميع...والحليب للجميع.......والسمك للجميع....................والوطن للجميع ........والموت للجميع....... وراء كل حق طالب. ويبقى الملك لله.
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