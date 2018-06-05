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كُتّاب وآراء
السعودية تكشف صد صاروخ أطلق من أراضي اليمن
أعلنت قياده القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة"، وفق تعبيره.
وأوضح المصدر نفسه أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة ينبع، وأُطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، كما أكد أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، دون أن تنتج عن ذلك أية إصابات".