قضاء البحرين يؤيد بقاء الحقوقي رجب مسجونا

هسبريس ـ مُتابعة

أيدت محكمة استئناف بحرينية، اليوم الثلاثاء، حكما صدر في فبراير الماضي بالسجن خمسة أعوام بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب؛ لإدانته بنشر تغريدات تنتقد الحرب في اليمن والأوضاع في السجون البحرينية.

وتجدر الإشارة إلى أن رجب يقضي بالفعل حكما بالسجن عامين، على صلة بتصريحات إعلامية كانت صدرت عنه، ما يرفع المدة المحكوم عليه بها إلى سبع سنوات.

وأكد محمد الجيشي، محامي رجب، أن محكمة الدرجة الثانية رفضت طلب الاستئناف، وأيدت الحكم الصادر بالسجن خمس سنوات، ولا تزال هناك فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استبقت قرار محكمة الاستئناف بمطالبة الحكومة البحرينية بإسقاط تهم رجب وإطلاق سراحه، وقالت إنه "لا يوجد بين ما نشره نبيل رجب، حول حقوق الإنسان في البحرين أو الأزمة الإنسانية في اليمن، ما يبرر بقاءه ولو دقيقة واحدة خلف القضبان".

وكان حُكم على رجب في يوليوز من العام الماضي بالسجن عامين بتهمة نشر أخبار كاذبة في مقابلات أجراها مع محطات تلفزيونية إقليمية، تحدث فيها عن الوضع الداخلي لبلاده عامي 2015 و2016 .

كان جرى توقيف رجب، البالغ عمره 53 عاما، في يونيو من عام 2016 من قريته في شمال البحرين؛ ومنذ توقيفه قضى معظم هذه المدة في الحجز الانفرادي.

وفي يوليوز 2015 أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفوا عن لأسباب صحية عندما كان يقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر؛ بعد تغريدات على تويتر انتقد فيها وزارتي الدفاع والداخلية.

وسبق أن أمضى رجب عامين في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه في ماي 2014، وكان تم توقيفه لاتهامات على صلة بالاحتجاجات في البلاد. ما يجعل منظمات حقوقية تقول إن "رجب يعاقب على التعبير عن رأيه، ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".