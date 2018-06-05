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الرئيسية | خارج الحدود | مسعود بارزاني يرفض تولي الرئاسة في العراق

مسعود بارزاني يرفض تولي الرئاسة في العراق

مسعود بارزاني يرفض تولي الرئاسة في العراق
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 13:35

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم "كردستان العراق" السابق، أن كبير هذا التنظيم السياسي رفض اقتراحا بتولي رئاسة العراق.

وقال القياديون إن "بارزاني رفض اقتراحاً بتوليه منصب رئاسة الجمهورية، قدمه أعضاء القيادة خلال اجتماعهم مؤخرا، وعزا موقفه إلى أنه يبحث عن حقوق ومكتسبات الأكراد وليس عن المناصب".

ونقلت الصحيفة عن عضو وفد الحزب المفاوض شوان طه أن "مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة يشوبها غموض، وتفتقر إلى الجرأة".

وأجرى بارزاني، في أربيل خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة لقاءات مع قادة اللوائح السنية الفائزة في الانتخابات الاتحادية، ودبلوماسيين غربيين، ضمن المساعي الجارية لرسم ملامح الكتلة النيابية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة.

وقال طه للصحيفة:"تبادلنا وجهات النظر والمواقف، بما فيها شروط المشاركة مع الأطراف كافة، وأبلغنا الجميع بأن أولويتنا هي مشروع الحكومة ... مشكلتنا ليست مع أشخاص".

وشدد المتحدث على "ضرورة أن يقدم كل طرف الخطوط العريضة لآلية تنفيذ ما وعد به، لئلا تتكرر الأخطاء ذاتها"، ثم قال :"ما زالت هناك حالة من الضبابية وعدم الوضوح لدى الكتل الفائزة الكبرى، كما لا يوجد ورقة عمل محددة تسمح لنا بتحديد الطرف الأقرب إلينا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mahmoud الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:05
الكراد يمثلون أقلية في العراق

لا تفوق 12%

ولا يكن لأقلية كردية أن تسيطر على كل شيء في العراق.
الحزب الكردستاني سيبقي ضعيف إلى الأبد
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2 - الإنفصالي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:09
بارزاني لا يريد رئاسة العراق لأنه انفصالي بعتبر الأكراد شعبا مستقلا عن بغداد على الحكومة في العراق أن تلقي القبض عليه ومحاكمته اسوة بالجارة اسبانيا مع الكطلان .
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3 - ابن سوس المغربي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:21
مسعود برزاني لديه حلم كان يحمله أبوه إلا و هو حلم تشكيل دولة كردية باسم كردستان في كل مناطق التي يسكنها الأكراد في العراق تركيا إيران و سوريا و هذا حلم يحلم به الاكراد في العالم فا هم يعتقدون أن وطنهم مقسوم بين هذه الدول ولن يهدأ لهم بال حتى يستقلو وهذا من عاشر المستحيلات حتى لة قلنا ان الحكم الذاتي ممكن في العراق وسوريا بسبب تدهور وضع الدولة المركزية فا الأنظمة في المنطقة و على رأسها تركيا إيران لن تسمح بقيام مثل هذا الكيان
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4 - zyad الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:25
برافو ها اللي بغا يخدم مصالح الشعب
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5 - mdawakh الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:29
si fuera la prepuesta hecha al sr benkiran no lo piensa ni 2 veces.nombrara sr yatim ministro de la iñorancia.
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