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كُتّاب وآراء
مسعود بارزاني يرفض تولي الرئاسة في العراق
نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم "كردستان العراق" السابق، أن كبير هذا التنظيم السياسي رفض اقتراحا بتولي رئاسة العراق.
وقال القياديون إن "بارزاني رفض اقتراحاً بتوليه منصب رئاسة الجمهورية، قدمه أعضاء القيادة خلال اجتماعهم مؤخرا، وعزا موقفه إلى أنه يبحث عن حقوق ومكتسبات الأكراد وليس عن المناصب".
ونقلت الصحيفة عن عضو وفد الحزب المفاوض شوان طه أن "مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة يشوبها غموض، وتفتقر إلى الجرأة".
وأجرى بارزاني، في أربيل خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة لقاءات مع قادة اللوائح السنية الفائزة في الانتخابات الاتحادية، ودبلوماسيين غربيين، ضمن المساعي الجارية لرسم ملامح الكتلة النيابية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة.
وقال طه للصحيفة:"تبادلنا وجهات النظر والمواقف، بما فيها شروط المشاركة مع الأطراف كافة، وأبلغنا الجميع بأن أولويتنا هي مشروع الحكومة ... مشكلتنا ليست مع أشخاص".
وشدد المتحدث على "ضرورة أن يقدم كل طرف الخطوط العريضة لآلية تنفيذ ما وعد به، لئلا تتكرر الأخطاء ذاتها"، ثم قال :"ما زالت هناك حالة من الضبابية وعدم الوضوح لدى الكتل الفائزة الكبرى، كما لا يوجد ورقة عمل محددة تسمح لنا بتحديد الطرف الأقرب إلينا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لا تفوق 12%
ولا يكن لأقلية كردية أن تسيطر على كل شيء في العراق.
الحزب الكردستاني سيبقي ضعيف إلى الأبد