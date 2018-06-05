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الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان الإثيوبي يوافق على رفع حالة الطوارئ

البرلمان الإثيوبي يوافق على رفع حالة الطوارئ

البرلمان الإثيوبي يوافق على رفع حالة الطوارئ
هسبريس ـ رويترز
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:40

قالت هيئة "فانا" الإذاعية التابعة للدولة إن برلمان إثيوبيا وافق على قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ قبل شهرين من الموعد المقرر لذلك.

وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في فبراير الماضي، وكان الغرض السيطرة على اضطرابات بسبب خطة لتطوير العاصمة أديس أبابا ؛خشي البعض أن تؤدي للاستيلاء على أراض في إقليم أوروميا القريب.

واجتمعت حكومة إثيوبيا لتقييم الوضع الأمني، و"شارت إلى أن القانون والنظام عادا للبلاد، لتهيئ الساحة للتصويت بقبول نهاية حالة الطوارئ في البرلمان.

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