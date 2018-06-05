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الرئيسية | خارج الحدود | ملك الأردن: الصعوبات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة

ملك الأردن: الصعوبات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة

ملك الأردن: الصعوبات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 11:50

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء رسميا، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي؛ التي قبل الملك استقالتها يوم أمس.

ووفقا لخطاب التكليف، الذي نقلت مضامينه وكالة الأنباء الأردنية، فقد عُهد للرزاز بـ"تشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق، وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء".

وشدد الملك على أن "الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به ليس وليد اللحظة. بل هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلّها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم، وتتركز في ارتفاع فاتورة الطاقة إثر انقطاع الغاز المصري، والتراجع الحاد في صادراتنا بسبب إغلاق حدود بعض الدول المجاورة إثر التحديات الأمنية التي تواجهها، والكلفة المالية للجهود الأمنية الضرورية لحماية كل شبر من تراب الوطن".

وطالب الحكومة بأن "تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا"، وأكد على أن "بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة".

كما كلف السلطة التنفيذية ذاتها "بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

ووجه الحكومة القادمة إلى "إطلاق مشروع نهضة وطني شامل ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة".

وأضاف أن "على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا"، وشدد على أنه "لا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا".

كما طالب الملك عبد الله الثاني "بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة"، كما طالب بإعادة النظر "في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مقاطع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:28
ليست وليدة اليوم!! لم أفهم المقصود يعني إستمروا في المعاناة فقد ألفتموها و صارت عادية عند الشعب.
و أنتم أين كنتم طوال هذه السنوات مذا فعلتم ؟؟ ؟
عذر أقبح من زلت
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2 - amine الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:30
تركيا بالامس كانت اسوء من الدول العربية و ها هي الان تنافس القوى الاقتصادية العالمية و حسب ما صرح به اردوغان انه قام فقط بمحاربة الفساد بكل انواعه لا اجراءات تقشفية ولا املاءات من البنك الدولي مشكلتنا ان حكامنا هم منبع فسادنا
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3 - Bruce الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:30
j espère que ça sera le cas pour le Maroc on a assez souffert ........!!!!!?????
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