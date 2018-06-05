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ارتفاع قتلى احتجاجات نيكاراغوا إلى 127 شخصا

ارتفاع قتلى احتجاجات نيكاراغوا إلى 127 شخصا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 16:46

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة لحكومة الرئيس دانييل أورتيغا، في نيكاراغوا إلى 127 شخصا، بينما أعلن التجار في أكبر سوق في البلد اللاتيني العصيان المدني اعتراضا على استعمال القوة العمومية بشدة.

ورفعت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان حصيلة من سقطوا في نيكاراغوا منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة لأورتيغا، في 18 من أبريل الماضي، إلى 127 قتيلا.

وقال السكرتير التنفيذي للجنة، البرازيلي باولو أبراو، في مؤتمر صحفي بمقر مركز أبحاث "الحوار الأمريكي" في واشنطن، إن الاحتجاجات في نيكاراغوا أسفرت حتى الآن عن سقوط 127 قتيلا ونحو ألف مصاب.

وشبه أبراو ما يحدث في نيكاراغوا بموجة المظاهرات الدامية التي شهدتها فنزويلا بين أبريل ويوليوز 2017 وخلفت 112 قتيلا. ووصفتعامل السلطاتمع الاحتجاجات بـ"المحبط للغاية"، وقال إنه يقوم على خلق "مناخ من الترهيب والخوف".

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