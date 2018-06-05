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كُتّاب وآراء
جيش إسرائيل ينفي تعمد قتل ممرضة فلسطينية
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن النتائج الأولية للتحقيق بشأن مقتل ممرضة فلسطينية خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة أظهرت أنها لم تقتل عن عمد.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة وشهود إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص رزان النجار البالغة من العمر 21 عاما وهي مسعفة متطوعة وذلك خلال ركوضها باتجاه السياج الحدودي شرقي بلدة خان يونس بجنوب القطاع في محاولة للوصول إلى جريح يوم الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن متشددين فلسطينيين هاجموا جنوده على الحدود بأعيرة نارية وقذيفة.
وجاء في بيان أصدره الجيش "اكتشف تحقيق مبدئي بشأن الحادث...أنه جرى إطلاق عدد قليل من الطلقات...وأنه لم يتم توجيه أي طلقات عن عمد أو بشكل مباشر عليها".
وأضاف البيان أن التحقيق مستمر وأن نتائجه ستعرض على قادة كبار قبل إرساله إلى الادعاء العسكري للنظر فيه.
وحضر آلاف المشيعين جنازة رزان في غزة يوم السبت منهم بعض الناس الذين عالجتهم عندما أصيبوا في احتجاجات سابقة على الحدود.
وقال مسعفون من غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 120 فلسطينيا خلال احتجاجات أيام الجمعة التي بدأت في 30 مارس .