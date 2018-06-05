24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ملك الأردن: الصعوبات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة (5.00)

  2. التفاؤل يسود وسط تلاميذ الرباط في أوّل أيام امتحانات الباكالوريا (5.00)

  3. تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب (5.00)

  4. شركة بريطانية تتوقع 5 مليارات متر مكعب من الغاز في تندرارة (5.00)

  5. الحكومة المصرية تقدم استقالتها إلى الرئيس السيسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | جيش إسرائيل ينفي تعمد قتل ممرضة فلسطينية

جيش إسرائيل ينفي تعمد قتل ممرضة فلسطينية

جيش إسرائيل ينفي تعمد قتل ممرضة فلسطينية
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 23:40

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن النتائج الأولية للتحقيق بشأن مقتل ممرضة فلسطينية خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة أظهرت أنها لم تقتل عن عمد.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة وشهود إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص رزان النجار البالغة من العمر 21 عاما وهي مسعفة متطوعة وذلك خلال ركوضها باتجاه السياج الحدودي شرقي بلدة خان يونس بجنوب القطاع في محاولة للوصول إلى جريح يوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن متشددين فلسطينيين هاجموا جنوده على الحدود بأعيرة نارية وقذيفة.

وجاء في بيان أصدره الجيش "اكتشف تحقيق مبدئي بشأن الحادث...أنه جرى إطلاق عدد قليل من الطلقات...وأنه لم يتم توجيه أي طلقات عن عمد أو بشكل مباشر عليها".

وأضاف البيان أن التحقيق مستمر وأن نتائجه ستعرض على قادة كبار قبل إرساله إلى الادعاء العسكري للنظر فيه.

وحضر آلاف المشيعين جنازة رزان في غزة يوم السبت منهم بعض الناس الذين عالجتهم عندما أصيبوا في احتجاجات سابقة على الحدود.

وقال مسعفون من غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 120 فلسطينيا خلال احتجاجات أيام الجمعة التي بدأت في 30 مارس .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.