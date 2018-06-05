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الرئيسية | خارج الحدود | نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 21:40

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وذلك في أول رد فعل على إعلان إيران الإعداد لرفع قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

وقال نتنياهو في بيان مصور" أعلن أمس الأول حاكم إيران اية الله خامنئي أن نيته هى تدمير دولة إسرائيل. وأمس أوضح كيف سوف يفعل ذلك، من خلال تخصيب بدون حدود لليورانيوم من أجل إنتاج ترسانة من القنابل النووية".

وأصدر خامنئي أوامره أمس الاثنين للمنظمة النووية الإيرانية ببدء الاستعدادات "اعتبارا من الغد" لاستئناف زيادة تخصيب اليورانيوم.

وجاء القرار بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2015 في أوائل ماي الجاري وإعلانه إنه سيتم إعادة فرض العقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران.

وتحاول الأطراف الخمسة الباقية في الاتفاق وهي ـ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ـ الحفاظ على الاتفاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ غيور الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 21:50
نباح الصهاينة لن يفيدهم فى شيء ايران داهبة لان تصبح قوة لا يستهان بها عسكريا سواء فى مجال الصواريخ او السلاح النووى ولن ينفع للصهاينة عويل الكلاب الارض تضيق على الصهاينة وما بني على باطل فهو باطل واسراءييل الى زوال
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23
2 - bouaazza الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 22:01
Vous , vous avez le droit d'avoir du nucléaire, des armes conventionnelles et non conventionnelles des armes chimiques des armes biologiques ....mais l'Iran n'a aucun droit !!!! Les perses vont avoir du nucléaire malgré les judéo-chrétiens
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10
3 - عربي وسني الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 22:03
يجب مساندة إيران والوقوف معها ضد الصهاينة والعرب المتصهينين الذين خربوا الأمة العربية والإسلامية.
لا أخشى على إيران من جولات بن يا مين نتنياهو.الايرانيون يتمتعون بالدهاء واللعب بالوقت وباذمغتهم، فهم ليسوا كالعرب الأغبياء الذين لا يعتمدون إلا على اموالهم التي حولتهم إلى عبيد من الدرجة الأولى.
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