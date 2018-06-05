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كُتّاب وآراء
نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وذلك في أول رد فعل على إعلان إيران الإعداد لرفع قدراتها على تخصيب اليورانيوم.
وقال نتنياهو في بيان مصور" أعلن أمس الأول حاكم إيران اية الله خامنئي أن نيته هى تدمير دولة إسرائيل. وأمس أوضح كيف سوف يفعل ذلك، من خلال تخصيب بدون حدود لليورانيوم من أجل إنتاج ترسانة من القنابل النووية".
وأصدر خامنئي أوامره أمس الاثنين للمنظمة النووية الإيرانية ببدء الاستعدادات "اعتبارا من الغد" لاستئناف زيادة تخصيب اليورانيوم.
وجاء القرار بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2015 في أوائل ماي الجاري وإعلانه إنه سيتم إعادة فرض العقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران.
وتحاول الأطراف الخمسة الباقية في الاتفاق وهي ـ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ـ الحفاظ على الاتفاق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لا أخشى على إيران من جولات بن يا مين نتنياهو.الايرانيون يتمتعون بالدهاء واللعب بالوقت وباذمغتهم، فهم ليسوا كالعرب الأغبياء الذين لا يعتمدون إلا على اموالهم التي حولتهم إلى عبيد من الدرجة الأولى.