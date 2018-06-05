الحكومة المصرية تقدم استقالتها إلى الرئيس السيسي

هسبريس - متابعة

قدمت الحكومة المصرية، الثلاثاء، استقالتها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفق بيان.

يأتي ذلك بعد أداء السيسي اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.

ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.