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الحكومة المصرية تقدم استقالتها إلى الرئيس السيسي
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:45
قدمت الحكومة المصرية، الثلاثاء، استقالتها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفق بيان.
يأتي ذلك بعد أداء السيسي اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.
ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - متتبع الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 19:18
سيخرج على اليسار ويدخلون على اليمين. غدا نفس الوجوه ستقدم اليمين الدستورية أمام السيسي.
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