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كُتّاب وآراء
استطلاع: 40% من الألمان لا وقت لديهم لأنفسهم
كشف استطلاع للرأي أن نحو 40% من البالغين في ألمانيا يقضون أقل من 45 دقيقة يوميا مع أنفسهم.
وأظهر الاستطلاع أن الأعمال المنزلية من الأمور التي تلتهم الجزء الأكبر من وقت البالغين (47%)، يليها تصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي (31%)، وهو ما يعوق توفر وقت خاص يقضيه البالغون مع أنفسهم.
وأشار الاستطلاع إلى وجود فوارق بين الجنسين في نوعية الأمور المستهلكة للوقت، حيث ذكرت 58% من النساء أن الأعمال المنزلية تستهلك أكثر وقتهن، بينما بلغت النسبة بين الرجال 36%.
وفي المقابل، ذكر 34% من الرجال أن تصفح الإنترنت والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي يستهلك أغلب الوقت لديهم، بينما بلغت النسبة بين النساء 28%.
أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "تينا" الألمانية. وشمل حين إجرائه بين 7 و9 ماي الماضي 2074 ألمانيا فوق 18 عاما.