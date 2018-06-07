24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:31
|16:11
|19:41
|21:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكاميرا الخفية بين الحرية والسخرية
- تعديل جديد ينتظر حكومة العثماني بعد استقالة الوزير الداودي
- تنظيم ندوة حول محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين
- تجريم الإثراء غير المشروع
- التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين
التاريخ المحاصر ـ 21 ـ .. مشاريع سياسية لبناء الدولة المستقلة (5.00)
- رسميا .. الداودي يطلب إعفاءه من منصبه بسبب "وقفة سنطرال" - (340)
- وزير الفلاحة: إتلاف الحليب في "القوادس" أمر خطير يحز في القلب - (300)
- السعودية تعلن دعم الملف الأمريكي .. آل الشيخ: "كلمتي" لترامب - (217)
- الداودي يعتزم الاستقالة من الحكومة .. و"البيجيدي": الخطأ جسيم - (173)
- وقفة الداودي مع عمال "سنطرال" تضع وزير الحكامة تحت المقصلة - (166)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلع مقلدة تسلب 60 مليار أورو سنويا من أوروبا
قدر تقرير رسمي أوروبي خسائر الشركات الصناعية بسبب عمليات القرصنة الفكرية وتقليد منتجاتها بحوالي 60 مليار يورو سنويا.
ويتوقع التقرير، الصادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي لحقوق الملكية الفكرية، زيادة خسائر الشركات بسبب مبيعات السلع المقلدة في أسواق الاتحاد في المستقبل إلى 85 مليار يورو.
وذكر المكتب، الموجود مقره في مدينة "أليكانتي" الإسبانية، أن العقوبات الخفيفة والعائدات المرتفعة تشجع العصابات الإجرامية على تجارة السلع المقلدة.
ومع ارتفاع مستوى كفاءة عمليات التقليد، اتسع نطاق السلع المقلدة لتشمل المنتجات من كل العلامات التجارية، تقريبا ،وليس فقط السلع الفارهة.
تناول التقرير 13 مجالا صناعيا وسلسلة الإمدادات الخاصة بها، واكتشف أن أكثر السلع عرضة للتقليد هي الساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمصنوعات الجلدية ومنتجات التبغ.
ومن أسباب شراء المستهلكين للسلع المقلدة انخفاض أسعارها و"تدني الوصمة الاجتماعية " المرتبطة بها. ووفقا للتقرير فإن نصيب كل مواطن في الاتحاد الأوروبي من الخسائر الناجمة عن تقليد السلع يصل إلى 116 يورو.