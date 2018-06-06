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راخوي يعتزم اعتزال السياسة "بشكل نهائي"
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 18:42
أكد رئيس الوزراء الاسباني السابق ماريانو راخوي أنه سيعتزل السياسة "نهائياً" بعد اعلانه العزم ععلى التخلي عن رئاسة الحزب الشعبي؛ بعد أن حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
وصرّح راخوي، البالغ 63 عاماً، لاذاعة خاصة بقول: "أعتزم اعتزال السياسة نهائيا، هناك أمور أخرى يجب القيام بها في الحياة بدلا من تكريس أنفسنا للسياسة".
وأضاف رئيس الحكومة المركزية السابق في إسبانيا: "خضت معترك السياسة بوتيرة عالية، وأعتقد أن لا معنى لإطالة الأمر، وأعلن الآن أنني لن أترشح في مؤتمر الحزب".