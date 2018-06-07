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الرئيسية | خارج الحدود | أبو ظبي تعلن خطة بـ50 مليارا لتحفيز الاقتصاد

أبو ظبي تعلن خطة بـ50 مليارا لتحفيز الاقتصاد

أبو ظبي تعلن خطة بـ50 مليارا لتحفيز الاقتصاد
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 يونيو 2018 - 07:43

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه أطلق "حزمة اقتصادية" بقيمة 50 مليار درهم إماراتي (13.6 مليارات دولار)، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.

وأعلن ولي عهد ابوظبي، أيضا، سلسلة مبادرات اقتصادية لخلق 10 آلاف وظيفة للمواطنين في السنوات الخمس المقبلة، ومحفزات لتسهيل مزاولة الأعمال.

وكتب ولي عهد أبوظبي "تغريدة" في حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "أطلقنا حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية لثلاث سنوات قادمة".

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