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الرئيسية | خارج الحدود | فيسبوك يؤكد تبادل البيانات مع شركات في الصين

فيسبوك يؤكد تبادل البيانات مع شركات في الصين

فيسبوك يؤكد تبادل البيانات مع شركات في الصين
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 يونيو 2018 - 01:02

قالت شركة فيسبوك إنها ترتبط بعلاقات شراكة لتبادل البيانات مع أربع شركات صينية، على الأقل، بينها هواوي ثالث أكبر منتج في العالم للهواتف المحمولة؛ والتي تخضع لتدقيق من أجهزة المخابرات الأمريكية بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت فيسبوك أن هواوي، ومجموعة لينوفو لتصنيع أجهزة الكمبيوتر، وشركتي أوبو و"تي.سي.إل كورب" للهواتف المحمولة، من بين نحو 60 شركة على مستوى العالم حصلت على حق الوصول إلى بعض بيانات المستخدمين بعد توقيع عقود تقدم بموجبها خدمات على غرار فيسبوك لمستخدميها.

وأثار أعضاء في الكونغرس الأمريكي مخاوف بعد أن تحدث تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن هذه العقود، وقالوا إنه يمكن الاطلاع على بيانات أصدقاء المستخدمين دون موافقتهم الصريحة، بينما نفت فيسبوك ذلك وقالت إن معرفة البيانات ستسمح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بالوصول إلى خصائص الحساب على الهواتف المحمولة.

وذكرت فيسبوك أن أكثر من نصف هذه الشراكات انتهت، وأضافت أنها ستنهي الاتفاق مع هواوي هذا الأسبوع، كما ستنهي الشراكات الثلاث الأخرى مع الشركات الصينية.

وتخضع شركات الاتصالات الصينية لتدقيق من قبل مسؤولي المخابرات الأمريكية الذين يقولون إنها تتيح الفرصة للتجسس وتهدد البنية التحتية الأمريكية، وهو ما تنفيه بكين دوما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yassin الخميس 07 يونيو 2018 - 02:15
مكاين لاتهديد لا والو ..
كيبيعو المعلومات ديال المعارضيين الانضمة المتحالفه مع امريكا
شي مناضليين ونشطاء كيدافعو على بلادهم ,, الفيسبوك كيبيع المعلومات المتعلقة بيهم الى الانظمة ,,, وكيتعتاقلو ولاكيعرفو ليهم المعلومات ديالهم او كيدبرو ليهم شي مصيدة
الغرب وخا ديمقراطي في نضرنا ولكن كتبقا هاديك الديمقراطية على ضهرونا حنا الي كنساهمو في هاديك الديمقراطية بالاموال والضرائب والسلع
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