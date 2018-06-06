24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:40
|21:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكاميرا الخفية بين الحرية والسخرية
- الحكومة التركية تخلط "صاحبة الجلالة" والعمالة
- تجريم الإثراء غير المشروع
- التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين
- الدرك يفكك عصابة متخصصة في سرقة المنازل
التاريخ المحاصر ـ 21 ـ .. مشاريع سياسية لبناء الدولة المستقلة (5.00)
- وزير الفلاحة: إتلاف الحليب في "القوادس" أمر خطير يحز في القلب - (296)
- رسميا .. الداودي يطلب إعفاءه من منصبه بسبب "وقفة سنطرال" - (274)
- انضمام وزير إلى احتجاج عمال "سنطرال" يغضب رئيس الحكومة - (219)
- السعودية تعلن دعم الملف الأمريكي .. آل الشيخ: "كلمتي" لترامب - (190)
- أخنوش يحذر من تداعيات حملة المقاطعة على الفلاحين الصغار - (179)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كندا توسع جمع البيانات البيومترية للقادمين إليها
أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع برنامج جمع البيانات البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع والصور من المواطنين الأجانب القادمين إليها.
وقال وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين، إن توسيع البرنامج من 30 إلى 150 دولة سيعزز أنظمة الحدود والهجرة، مع القدرة على تحديد هوية المسافر بسرعة ودقة.
كما أضاف المسؤول أنه سيتم طرح البرنامج على مدى عامين، ابتداء من الشهر المقبل، مع متطلبات جديدة لجمع البيانات البيومترية من أشخاص من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، القادمين إلى كندا للزيارة أو العمل أو الدراسة أو الهجرة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج كان يقتصر على طالبي التأشيرات من البلدان التي يعتقد أنها تشكل خطرا أكبر من الاحتيال في وثائق الهجرة، بالإضافة إلى طالبي اللجوء. وأكد أن الحكومة تأخذ التزاماتها المتعلقة بالخصوصية على محمل الجد.