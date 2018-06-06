كندا توسع جمع البيانات البيومترية للقادمين إليها

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع برنامج جمع البيانات البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع والصور من المواطنين الأجانب القادمين إليها.

وقال وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين، إن توسيع البرنامج من 30 إلى 150 دولة سيعزز أنظمة الحدود والهجرة، مع القدرة على تحديد هوية المسافر بسرعة ودقة.

كما أضاف المسؤول أنه سيتم طرح البرنامج على مدى عامين، ابتداء من الشهر المقبل، مع متطلبات جديدة لجمع البيانات البيومترية من أشخاص من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، القادمين إلى كندا للزيارة أو العمل أو الدراسة أو الهجرة.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج كان يقتصر على طالبي التأشيرات من البلدان التي يعتقد أنها تشكل خطرا أكبر من الاحتيال في وثائق الهجرة، بالإضافة إلى طالبي اللجوء. وأكد أن الحكومة تأخذ التزاماتها المتعلقة بالخصوصية على محمل الجد.