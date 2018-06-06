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الرئيسية | خارج الحدود | المفوضية الأوروبية تقرّ رسوم جمركة على أمريكا

المفوضية الأوروبية تقرّ رسوم جمركة على أمريكا

المفوضية الأوروبية تقرّ رسوم جمركة على أمريكا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 14:56

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية، والإجراء الذي سيبدأ تطبيقه في يوليوز رد على قرار حكومة الولايات المتحدة بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أنها "تأمل إتمام عملية التنسيق مع الدول الأعضاء، قبل نهاية يونيو، كي يبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة اعتبارا من يوليوز".

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