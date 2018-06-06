شاب مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل بأبوظبي

هسبريس - و.م.ع

فاز القارئ المغربي سعيد أوزيت بأبوظبي بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم في "فئة الشباب"، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الرمضاني الثالث عشر الذي نظمه نادي تراث الإمارات.

ونال القارئ المصري عبد الرحمن عبد الناصر المتولي، جائزة "فئة الأشبال" ضمن هذه المسابقة التي انطلقت فعالياتها في 22 ماي الماضي وشهدت مشاركة أكثر من مائة متسابق من دول عربية وإسلامية وهي الإمارات والمغرب واليمن وسورية ومصر والأردن وموريتانيا وباكستان والهند وبنغلاديش وبوركينا فاسو وتنزانيا.

كما تم خلال حفل نظم بالمناسبة تكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لكل فئة إلى جانب فريق العمل الذي أعد ملف المشاركة في "جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي " في الدورة 2017-2018 والتي فاز فيها بجائزة أفضل ممارسة لصون عناصر التراث الثقافي. وتركز لجنة التحكيم في هذه المسابقة على أداء المتسابقين لأحكام التجويد كاملة وجمال الصوت والحركات والوقف والابتداء ومخارج الحروف كحيثيات أساسية لاحتساب نقاط الفوز في المسابقة التي تهدف إلى تشجيع الشباب على ترتيل القرآن الكريم وحفظه في إطار إتقان أحكام التجويد وتأسيس قاعدة من المرتلين الشباب.

وفي كلمة بالمناسبة، أعلن رئيس لجنة تحكيم المسابقة أنس محمد قصار عن توسع إطار المسابقة وتعدد مستوياتها وتطوير آلياتها نظرا للإقبال المتزايد عليها لتشمل فروعا أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا على أن تجرى التصفيات وفق مراحل متعددة يتاح فيها للمتسابق فرصة إضافية لتحسين أدائه ومنافسة زملائه.