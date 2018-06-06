24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين (5.00)

  2. الدرك يفكك عصابة متخصصة في سرقة المنازل (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 21 ـ .. مشاريع سياسية لبناء الدولة المستقلة (5.00)

  4. الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل (5.00)

  5. "أولاد بن عريف" يرفضون استعادة "مقدم معزول" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | شاب مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل بأبوظبي

شاب مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل بأبوظبي

شاب مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل بأبوظبي
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:07

فاز القارئ المغربي سعيد أوزيت بأبوظبي بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم في "فئة الشباب"، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الرمضاني الثالث عشر الذي نظمه نادي تراث الإمارات.

ونال القارئ المصري عبد الرحمن عبد الناصر المتولي، جائزة "فئة الأشبال" ضمن هذه المسابقة التي انطلقت فعالياتها في 22 ماي الماضي وشهدت مشاركة أكثر من مائة متسابق من دول عربية وإسلامية وهي الإمارات والمغرب واليمن وسورية ومصر والأردن وموريتانيا وباكستان والهند وبنغلاديش وبوركينا فاسو وتنزانيا.

كما تم خلال حفل نظم بالمناسبة تكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لكل فئة إلى جانب فريق العمل الذي أعد ملف المشاركة في "جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي " في الدورة 2017-2018 والتي فاز فيها بجائزة أفضل ممارسة لصون عناصر التراث الثقافي. وتركز لجنة التحكيم في هذه المسابقة على أداء المتسابقين لأحكام التجويد كاملة وجمال الصوت والحركات والوقف والابتداء ومخارج الحروف كحيثيات أساسية لاحتساب نقاط الفوز في المسابقة التي تهدف إلى تشجيع الشباب على ترتيل القرآن الكريم وحفظه في إطار إتقان أحكام التجويد وتأسيس قاعدة من المرتلين الشباب.

وفي كلمة بالمناسبة، أعلن رئيس لجنة تحكيم المسابقة أنس محمد قصار عن توسع إطار المسابقة وتعدد مستوياتها وتطوير آلياتها نظرا للإقبال المتزايد عليها لتشمل فروعا أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا على أن تجرى التصفيات وفق مراحل متعددة يتاح فيها للمتسابق فرصة إضافية لتحسين أدائه ومنافسة زملائه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عامر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:40
الحمد الله جزاك الله خيرا عمل طيب يشرف المغاربة لكن يا اخي الله سيجازك بالخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - بنت المملكة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:43
ماشاء الله الله يكتر من امتالك ويبارك فيك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - A AMSTERDAM الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:52
ما شاء الله اللهم بارك فيه,قد شرفت المغرب بين جميع الدول الاسلامية نتمنى ان يشرفك المغرب بين المغاربة في بلدنا,اتمنى لك التوفيق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - sysadmin الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:59
انا كاعلامي انصح الشباب المغربي ان يذهب اتجاه البرمجه والاعلاميات قبل ان يفوت الاوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - عصام برطال الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:59
بسم الله ماشاء الله لا قوة إلا بالله هذا هو من يستحق الإشادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.