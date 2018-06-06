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الرئيسية | خارج الحدود | عاجل .. حريق ضخم يستنفر سلطات لندن

عاجل .. حريق ضخم يستنفر سلطات لندن

عاجل .. حريق ضخم يستنفر سلطات لندن
هسبريس - متابعة
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:30

شب حريق مهول في سطح فندق بشارع وليامز وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأفاد جهاز الإطفاء في لندن بأنه تم استدعاء 20 عربة و120 رجل إطفاء لمكافحة الحريق.

وأورد المصدر بأنه إلى حدود اللحظة سبب الحريق غير واضح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Madou الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:58
ستبحثون عن كبش فداء و تحاولون الصاقها بالاسلام
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