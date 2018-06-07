24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1119:4121:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين (5.00)

  2. الدرك يفكك عصابة متخصصة في سرقة المنازل (5.00)

  3. "أولاد بن عريف" يرفضون استعادة "مقدم معزول" (5.00)

  4. المنتخبات الإفريقية تطمح إلى "المربع الذهبي" في مونديال روسيا (5.00)

  5. دعم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "درون" إسرائيلية تكافح طائرات غزة الورقية

"درون" إسرائيلية تكافح طائرات غزة الورقية

"درون" إسرائيلية تكافح طائرات غزة الورقية
هسبريس - متابعة
الخميس 07 يونيو 2018 - 03:35

قال جنرال إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يستعين بطائرات استطلاع بدون طيار للتصدي لطائرات ورقية يرسلها فلسطينيون من قطاع غزة عبر الحدود لإشعال حرائق في المزارع والغابات في إسرائيل.

يستعين الجيش الإسرائيلي بطائرات استطلاع بدون طيار للتصدي لطائرات ورقية يرسلها فلسطينيون من قطاع غزة عبر الحدود لإشعال حرائق في المزارع والغابات في إسرائيل.

ودأب شبان فلسطينيون من غزة في الأسابيع الأخيرة على إرسال طائرات ورقية تتدلى منها جمرات من الفحم أو قطع مشتعلة من القماش عبر الحدود، وذلك في تكتيك جديد يهدف إلى إشعال الحرائق داخل إسرائيل.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن الحرائق لم تسفر عن إصابة أحد لكنها أشعلت النيران في أكثر من ألفي فدان من الحقول والمحميات الطبيعية مما تسبب في أضرار بقيمة 2.5 مليون دولار.

وقال جنرال إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن إسرائيل جندت مدنيين من هواة الطائرات اللاسلكية كجنود احتياط وأصدرت تعليمات لهم بإرسال طائراتهم التي يتم التحكم فيها عن بعد للتصدي للطائرات الورقية.

كما قام الجيش أيضا بتجهيز طائرات استطلاع بدون طيار مزودة بخيوط صيد بها ثقل حتى يمكنها إعاقة أو قطع خيوط الطائرات الورقية في الهواء.

لكنه أقر بأن هذه الإجراءات ليست فعالة تماما وقال إن الجيش قد يضطر في نهاية الأمر لإطلاق النار على مستخدمي الطائرات الورقية المشتعلة.

وفي غزة، قال شبان يعملون على إعداد هذه الطائرات وإرسالها عبر الحدود إنهم لم يتوقعوا أبدا أنهم سيحققون هذا التأثير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.