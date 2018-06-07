"درون" إسرائيلية تكافح طائرات غزة الورقية

هسبريس - متابعة

قال جنرال إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يستعين بطائرات استطلاع بدون طيار للتصدي لطائرات ورقية يرسلها فلسطينيون من قطاع غزة عبر الحدود لإشعال حرائق في المزارع والغابات في إسرائيل.

يستعين الجيش الإسرائيلي بطائرات استطلاع بدون طيار للتصدي لطائرات ورقية يرسلها فلسطينيون من قطاع غزة عبر الحدود لإشعال حرائق في المزارع والغابات في إسرائيل.

ودأب شبان فلسطينيون من غزة في الأسابيع الأخيرة على إرسال طائرات ورقية تتدلى منها جمرات من الفحم أو قطع مشتعلة من القماش عبر الحدود، وذلك في تكتيك جديد يهدف إلى إشعال الحرائق داخل إسرائيل.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن الحرائق لم تسفر عن إصابة أحد لكنها أشعلت النيران في أكثر من ألفي فدان من الحقول والمحميات الطبيعية مما تسبب في أضرار بقيمة 2.5 مليون دولار.

وقال جنرال إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن إسرائيل جندت مدنيين من هواة الطائرات اللاسلكية كجنود احتياط وأصدرت تعليمات لهم بإرسال طائراتهم التي يتم التحكم فيها عن بعد للتصدي للطائرات الورقية.

كما قام الجيش أيضا بتجهيز طائرات استطلاع بدون طيار مزودة بخيوط صيد بها ثقل حتى يمكنها إعاقة أو قطع خيوط الطائرات الورقية في الهواء.

لكنه أقر بأن هذه الإجراءات ليست فعالة تماما وقال إن الجيش قد يضطر في نهاية الأمر لإطلاق النار على مستخدمي الطائرات الورقية المشتعلة.

وفي غزة، قال شبان يعملون على إعداد هذه الطائرات وإرسالها عبر الحدود إنهم لم يتوقعوا أبدا أنهم سيحققون هذا التأثير.