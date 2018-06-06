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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الإيطالية الجديدة تفوز بثقة مجلس النواب

الحكومة الإيطالية الجديدة تفوز بثقة مجلس النواب

الحكومة الإيطالية الجديدة تفوز بثقة مجلس النواب
هسبريس - رويترز
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:35

فاز رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي اليوم الأربعاء بسهولة بثقة مجلس النواب مؤكدا حصول حكومته على تأييد الأغلبية بعد تعهده بإجراء مفاوضات صعبة مع أوروبا بشأن الاقتصاد.

وفاز كونتي، المدعوم من حزبي حركة (5-نجوم) والرابطة، باقتراع مبدئي في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء وبإمكانه الآن المضي في تنفيذ برنامج حكومته الائتلافية الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وإصلاحا للنظام القضائي.

وفاز كونتي بتأييد 350 عضوا من أعضاء مجلس النواب مقابل 236 وامتنع 35 عضوا عن التصويت.

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