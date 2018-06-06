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كُتّاب وآراء
الاتحاد الأوروبي يرفع من ميزانية برامج الفضاء
قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها وضعت خطة لزيادة ميزانيتها المخصصة لبرامج الفضاء من 11.1 مليار يورو حاليا إلى 16 مليارا(18.85 مليار دولار) في الفترة بين 2021 و2027 بهدف تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في استكشاف الفضاء.
وفي ظل زيادة برامج الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالفضاء قالت المفوضية إنها تأمل في تعزيز قطاع يسهم حاليا بنحو 10 بالمئة في الناتج الاقتصادي.
وقالت إليزابيتا بينكوفسكا مفوضة الاتحاد لشؤون الصناعة "إنها (الميزانية) ترسل إشارة قوية بأن الاتحاد الأوروبي قوة في مجال الفضاء ويعتزم أن يظل كذلك لفترة طويلة".
وسيخصص أكبر قسم من الميزانية لبرنامج تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية (جاليليو) الذي سيتيح للمستهلكين الاطلاع على بيانات عالية الدقة عن مواقع ويمكن استخدامها أيضا في الطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة.
وسوف تستفيد برامج أخرى من زيادة الميزانية مثل برنامج المراقبة الفضائي "كوبرنيكوس" ونظام الاتصالات الحكومي "جافساتكوم".
وتواجه مجموعة أريان سبيس الأوروبية لإطلاق مركبات الفضاء منافسة متزايدة على إطلاق أقمار صناعية تجارية مع ظهور منافسين مثل سبيس إكس التابعة للملياردير المتخصص في التكنولوجيا إيلون ماسك وأيضا بلو أوريجن التابعة لجيف بيزوس رئيس مجموعة أمازون.
وقالت المفوضية إنها ستواصل الاعتماد على خبرة وكالة الفضاء الأوروبية لكنها ستؤسس أيضا "وكالة الاتحاد الأوروبي لبرنامج الفضاء" مؤكدة أنها لن تدخل في منافسة مع الأولى.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يمول وكالة الفضاء الأوروبية إلا أن الوكالة ليست جزءا من الاتحاد.
ورحب يان فرنر مدير وكالة الفضاء الأوروبية بمقترح المفوضية وقال "نمضي في الطريق نحو فضاء موحد في أوروبا ونحو أوروبا موحدة في الفضاء".