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الرئيسية | خارج الحدود | النساء يهيمن على تشكيلة حكومة مدريد الجديدة

النساء يهيمن على تشكيلة حكومة مدريد الجديدة

النساء يهيمن على تشكيلة حكومة مدريد الجديدة
هسبريس - رويترز
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 21:25

اختار رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانتشيز أعضاء حكومته اليوم الأربعاء وشكلت النساء غالبية أعضائها وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتولى سانتشيز الذي يملك حزبه الاشتراكي 84 مقعدا فقط في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا المنصب يوم الجمعة بعدما أيد تحالف غير متوقع بين أحزاب تناهض التقشف وأخرى قومية مسعاه لإقالة حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي على خلفية فضيحة فساد.

ورغم ذلك رفض سانتشيز دعوات لتخصيص مناصب بالحكومة لحزب بوديموس اليساري الذي أيد بقوة حجب الثقة عن رئيس الحكومة السابقة واختار معظم أعضاء الحكومة الجديدة من حزب العمال الاشتراكي المنتمي إليه.

وقال سانتشيز في مؤتمر صحفي إن الحكومة الجديدة "تؤيد المساواة بين الجنسين وتنتمي لأجيال مختلفة ومنفتحة على العالم لكنها متمسكة بالاتحاد الأوروبي".

ومن أبرز النساء في الحكومة الجديدة كارمن كالفو المنتمية للاشتراكيين التي أصبحت نائبة لرئيس الوزراء وناديا كالفينو المديرة العامة للميزانية في المفوضية الأوروبية التي اختيرت وزيرة للاقتصاد والمدعية دولوريس دلجادو التي تولت وزارة العدل.

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