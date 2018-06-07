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كُتّاب وآراء
روسيا تطالب الدول المستقلة بإعادة إعمار سوريا
دعت وزارة الدفاع الروسية بلدان رابطة الدول المستقلة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأربعاء، أن وزيرها سيرغي شويجو، حضر اجتماع مجلس وزراء دفاع دول الرابطة، في "كيزيل" عاصمة جمهورية توفا (أحد الكيانات الفدرالية في روسيا).
وفي كلمة له خلال الاجتماع أشار شويجو إلى أن "جزءًا كبيرًا من سوريا تم تطهيره من الميليشيات، وتجري مفاوضات مع بقية الإرهابيين من أجل إلقاء أسلحتهم".
ودعا دول الرابطة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، قائلا: "من الواضح جدا أنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال الجهود المشتركة. في هذا السياق أقترح إقامة حياة سلمية معًا في سورية ".
وتتكون رابطة الدول المستقلة هي منظمة دولية أوروـآسيوية من 12 جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في "مينسك" روسيا البيضاء.
وتضم الرابطة كلا من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزيا، وطاجكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.