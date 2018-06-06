"أتراك الخارج" يصوتون في الانتخابات الرئاسية

هسبريس ـ متابعة

يتوجه الناخبون الأتراك في الخارج، يوم غد الخميس إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة داخل البلاد في 24 يونيو الجاري.

ويشارك في عملية التصويت خارج البلاد أكثر من 3 ملايين ناخب تركي حتى 19 يونيو الجاري، وفق وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وأشار إلى أنه سيكون بإمكان الناخب التركي الإدلاء بصوته في 123 مركزا انتخابيا، موزعة على 60 دولة.

وسيتم نقل البطاقات الانتخابية إلى الداخل التركي بعد انتهاء عملية الاقتراع في الخارج، وحفظها في غرفة خاصة، إلى حين انتهاء عملية الاقتراع في الداخل.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، فيما تتنافس ثمانية أحزاب سياسية في الانتخابات البرلمانية.

وفي 18 أبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018، بدلا من نوفمبر 2019.

وأقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.

ونظمت تركيا في أبريل 2017 استفتاء شعبيا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.