إمارة دبي تواصل خطوات تحفيز نموها الاقتصادي

هسبريس ـ مُتابعة

قالت حكومة دبي إنها ستخفض الرسوم الحكومية وتلغي بعض رسوم الطيران وتثبت مصاريف المدارس في أحدث محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن المجلس التنفيذي في الإمارة وافق على خفض "رسم الأسواق"، الذي فرضته بلدية الإمارة، من خمسة بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

كما قرر المجلس إلغاء 19 رسما له صلة بقطاع الطيران، وهو محرك رئيسي للنمو في دبي، وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوما؛ التي كانت تبلغ أربعة بالمئة.

وحسم المجلس، أيضا، في عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المؤسسات الخاصة للعام الدراسي 2018-2019، ومنع جميع هذه المرافق من زيادة مصاريفها.

جدير بالذكر أن دبي كانت قد اتخذت، في الأشهر الأخيرة، خطوات أخرى لخفض التكاليف على الشركات؛ مثل إعفائها من الرسوم الإدارية في العام الحالي.

وفي الشهر الماضي قال مجلس وزراء دولة الإمارات، برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا، ارتفاعا من 49 بالمئة في السابق، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأجل، تصل إلى عشرة أعوام، للمستثمرين الأجانب وبعض المهنيين.