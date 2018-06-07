إسرائيل تعزز تطويق غزة في آخر جمعة رمضانية

هسبريس ـ مُتابعة

يستعد الجيش الاسرائيلي لمضاعفة أعداد قواته المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة تحسبا للاحتجاجات المقررة غدا، لإحياء ذكرى النكسة ويوم القدس والجمعة الأخيرة من رمضان، حسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن "قوات الدفاع الإسرائيلية في حالة تأهب تحسبا لمظاهرات حاشدة وعنيفة غدا الجمعة" مؤكدة أنه "كجزء من الاستعدادات ستتم مضاعفة عدد القوات المنتشرة بشكل دائم في المنطقة".

ورفض ضابط في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تحديد عدد القوات التي ينتوي الجيش نشرها، مؤكدا أن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي جاهزة بأعداد كبيرة لكافة الأحداث التي قد تقع في غزة"، وحذر قائلا: "لن نسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية".

ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" قد تتمكن من حشد عشرات الآلاف من المتظاهرين غدا، كما فعلت عشية "النكبة" حيث شارك نحو 40 ألف شخص في مظاهرات على الفاصل الحدودي، استجابة لدعوات أطلقتها كافة الفصائل الفلسطينية، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 شخصا برصاص جنود إسرائيليين.

وتستعد إسرائيل، أيضا، لاحتمال تصاعد العنف على الحدود لدرجة إطلاق صواريخ من جانب نشطاء فلسطينيين على أراضيها. وتضيف الصحيفة: "إسرائيل بعثت برسائل إلى قيادة حماس عبر وسطاء مصريين، دعتهم فيها إلى التحلي بالهدوء، لكن كل الدلائل تشير إلى أن حماس اختارت خلاف ذلك".

وردا على سؤال حول إمكانية امتداد العنف إلى الضفة الغربية، أجاب الضابط الإسرائيلي بأنه "لا يمكن إطلاق تنبؤات لأن أي شيء يمكن أن يحدث هنا، وبشكل مفاجىء"، وأضاف: "إذا نظرنا إلى الشهر الماضي سنرى أن ما يحدث في غزة لا يؤثر بالضرورة في الضفة الغربية؛ بخلاف حوادث طفيفة".