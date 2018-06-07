سخط لبناني على "مرسوم سري" لتجنيس أجانب

كاتي سليم من بيروت*

تسبب مرسوم يقضي بمنح الجنسية اللبنانية لمجموعة من السوريين والفلسطينيين في إحداث جدل واسع في لبنان، خاصة بين اللبنانيات المتزوجات من أجانب اللاتي يشعرن بالتمييز لأنهن لا يستطعن نقل الجنسية اللبنانية لأطفالهن.

وتقول الأخصائية النفسية اللبنانية فادية، ضمن تصريح لـ"إفي"، وهي مطلقة من إيطالي، "للأسف، نحن نعيش في بلد فاسدين باعوا الجنسية لأولئك الذين لا يقيمون في البلاد ولا يستحقون المواطنة، في الوقت الذي يحرمون منها أطفالنا، في انتهاك واضح للدستور".

وتحكي فادية عن الأمور التي اضطرت إلى القيام بها حتى يوافقوا على منح ابنتها تصريح إقامة في لبنان، الأمر الذي أجبرها أحيانا على الإقامة غير القانونية لبضعة أشهر في البلد الذي ولدت فيه. وأضافت: "على الرغم من أنهم منذ عام 2011 لم يجبرونا على دفع مقابل لتصريح الإقامة، إلا أنهم في بعض الأحيان يجدون ذرائع لتحصيل غرامات منا تتراوح بين 50 و200 دولار".

ونظرا لأن الطفلة تعتبر أجنبية، فليس لديها الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي، وكان على والدتها أن تقوم بالتأمين عليها في شركة خاصة "وهذا أمر مكلف بالتأكيد" على حد قولها.

ولكل هذه الأسباب، غضبت فادية بسبب صدور مرسوم وقعه الرئيس اللبناني، ميشال عون، "سرا" في ماي الماضي، يقضي بمنح الجنسية اللبنانية لسوريين وفلسطينيين، لكنه لم يكشف عنه سوى الأسبوع الماضي، عندما نشره النائب نديم الجميل على حسابه بـ"تويتر".

وأعلن الجميل، الذي كشف هذا المرسوم في 30 ماي الماضي بعد اجتماع في مقر حزبه مع محامين من أحزاب سياسية أخرى، أن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، وعده بأنه سينشر هذه القائمة أو سيقدم توضيحات في غضون يومين. ومع ذلك، لا يزال هناك صمت رسمي حول هذا الموضوع.

وأعلن بعض النواب اللبنانيين أنهم سيقدمون طعنا على هذا المرسوم، الذي لا يزال محتواه الكامل سريا حتى الآن. وبعد استمرار الجدل طالب عون المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، بإجراء تدقيق في قانونية استحقاق الأسماء الواردة في المرسوم.

من جانبه، قال زعيم حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، "نحن مندهشون من الارتباك والبيانات والتصرفات المتناقضة للمسؤولين، وقبل كل شيء يتحدث البعض عن تعديل قائمة الأسماء".

وعلاوة على ذلك، قالت منسقة "حملة جنسيتي"، كريمة شبو، "الآن بعد الكشف عن هذه الفضيحة، من يضمن لنا أن مراسيم تجنيس أخرى لم توقع في الخفاء؟"، وأضافت: "جنسيتنا لا تباع ولا تخضع لمواءمات، فالرجال والمجنسون لهم حقوق أكثر من النساء، ونحن لن نبقى مكتوفي الأيدي".