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كُتّاب وآراء
رئيس وزراء الأردن الجديد يحاول طمأنة الشارع
قال رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز ، إنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل مذعنا لمطلب رئيسي للمحتجين الذين أسقطوا حكومة سلفه.
وأضاف الرزاز ضمن تصريح للصحفيين، بعد اجتماع في البرلمان للتشاور على تشكيل الحكومة الجديدة، إن هناك توافقا على سحب مشروع القانون.
وبدأت أكبر احتجاجات يشهدها الأردن منذ سنوات قبل ثمانية أيام بسبب زيادات ضريبية ورفع الدعم، تنفيذا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي من أجل خفض الدين العام
وقال الرزاز إنه سيجري مشاورات واسعة مع المجتمع المدني حول نظام ضريبي جديد لا يتعدى على حقوق المواطن.
وبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد، محادثات مع أعضاء في مجلس النواب بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد في محاولة لتعزيز الثقة.
وقال للصحفيين، خارج مبنى البرلمان بعد اجتماع مع رئيس المؤسسة التشريعية، "نتشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان والنقابات بما يتعلق، أولا، بمشروع قانون ضريبة الدخل، وثانيا في كل البرنامج".
وعبر الرزاز عن أمله في أن ينجح في تهدئة الأردنيين متعهدا بالاستماع إلى مطالبهم. وقال: "علينا أن نتخذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى المسار الصحيح".