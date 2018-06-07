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الرئيسية | خارج الحدود | تكهنات بترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة

تكهنات بترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة

تكهنات بترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة
لمين شيخي*
الخميس 07 يونيو 2018 - 18:35

قال محللون إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أوقف زيادات ضريبية وإصلاحات لا تحظى بشعبية من أجل تأكيد سلطته ولمواجهة شكوك تتعلق بحالته الصحية، وسط تكهنات متزايدة بأنه سيسعى إلى فترة رئاسية خامسة.

وسادت حالة من الغموض بشأن المسار الذي تنتهجه الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، مع غياب بوتفليقة، الذي تولى السلطة في عام 1999، عن الأنظار إلا نادرا منذ إصابته بجلطة في عام 2013.

وحثت المعارضة وبعض المثقفين بوتفليقة (81 عاما)، الذي يستخدم الكرسي المتحرك، على عدم خوض الانتخابات المقررة العام المقبل لاعتبارات صحية.

وفرض بوتفليقة سلطته عندما ألغى في وقت متأخر من يوم الثلاثاء خطة لرئيس الوزراء أحمد أو يحيى لزيادة رسوم استخراج جوازات السفر ووثائق أخرى، لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز بمقدار النصف في الفترة من 2014 إلى 2017.

وكان قد أوقف اقتراحا آخر بفتح قطاع الزراعة أمام المستثمرين الأجانب من أجل تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات.

ويقول محللون إن بوتفليقة أوقف هذه الخطط مع انتعاش أسعار النفط، وأعلن عن إنفاق اجتماعي وعلى البنية الأساسية بقيمة 500 مليار دينار (4.31 مليار دولار) من أجل تعزيز فرصه قبيل إعادة ترشحه المحتمل.

وقال محلل محلي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، "إنه (بوتفليقة) يريد أن يظهر بأنه حاكم البلاد".

وتأتي خطوة بوتفليقة هذه بعد أسبوع من دعوة وجهها إليه عدد من المثقفين والمعارضين لعدم السعي إلى فترة رئاسية خامسة، وكتبوا في رسالة مفتوحة يقولون إن تقدم سنه وتردي حالته الصحية يفرضان عليه التوقف عن الاضطلاع بشؤون الدولة.

ولم يعلن بوتفليقة بعد ما إذا كان سيترشح، لكن الحزب الحاكم حثه على ذلك.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - زريبيق الخميس 07 يونيو 2018 - 18:47
شر البرية ما يضحك إن لم تستحي يا بوتكليخة فترشح بكرسيك المتحرك على قلة الرجال .
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2 - صقر الخميس 07 يونيو 2018 - 18:49
من العار ان يستمر بوتفليقة المسكين يستغلون ضعفه وغيبوبته لنهب خيرات البلاد. العسكر خرب الجزائر ودمر اقتصادها .
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3 - عبدالله الخميس 07 يونيو 2018 - 18:53
والله الى هادشي تا يقطع القلب كل ما أقوله الله يستر الله يستر ويخرج الدول العربية من هاذ الكلاخ الذين يعيشون فيه.
القلب يدمع والعين تنظر في هاد المهزلة لي تضحك فينا العالم اجمع ويحتقروننا ويضنوننا اننا كلنا مكلخين.
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4 - ندى الخميس 07 يونيو 2018 - 18:54
الله يصخر للجزائريين في عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة هكذا سيحصل الشعب على الرفاهية وربنا سيلتحق بلاد المليون شهيد إلى مصاف الدول المتقدمة كسويسرا واليابان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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5 - رأي الخميس 07 يونيو 2018 - 19:03
إذا تم التصويت لبوتفليقة فاعلموا أن الجزائريين " مداويخ " كما قال الوزير المعلوم .
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7
6 - TIMSSAH AMAZONE الخميس 07 يونيو 2018 - 19:04
مادام السيد حي يرزق فدعوه في منصبه, فهو عبارة عن مظلة كبرنات المورادية. الله اشافيه ويطيل عمره. نحن لانحسد احدا. الله اهدي الجميع لما فيه خير المغاربيون سكان شمال افويقيا. ومنه بعدا لجنوب افريقيا.
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4
7 - وجدي الخميس 07 يونيو 2018 - 19:13
بالشفاء العاجل ان شاء الله يا اخي وسيدي عبد العزيز ان شاء الله ولاية اخرى الى ان تصح واراك واقفا على رجليك ان شاء الله يا رب العالمين الدم والاخوة والطعام بيننا الى ان يرث الله الارض ومن عليها واطلب منك طلبا واحدا ان تحيى قرابة الدم وصلة الرحم بين المغاربة والجزائريين........
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8 - محمد الخميس 07 يونيو 2018 - 19:17
ان السيد الرئيس بوتفليقة لازال حيا يرزق وحتى وان ترشح لولاية خامسة وبعدها سادسة فلا عدوان عليه خصوصا وان الحكم معدود للجنرالات منذ القديم والذي يجب على المنتخبين الجزائريين هو اقتراح السيد بوتفليقة رئيسا للجزائر مدى بقاء الجزائر دولة حتى بعد وفاته وليعدلوا الدستور لإضافة هذا الشرط لكي يرتاح الشعب بالمرة ولا خوف عليه ولاهو يحزن
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