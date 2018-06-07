بوتين يحذر أوكرانيا من التهور إبان المونديال

هسبريس - رويترز

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف من "عواقب وخيمة للغاية على دولة أوكرانيا" إذا ما شنت عملا عسكريا ضد متمردين موالين لروسيا في شرق البلاد أثناء كأس العالم الذي يبدأ في روسيا الأسبوع المقبل.

وطلب زاخار بريليبين، وهو كاتب روسي يقدم النصح للمعارضين في منطقة دونتسك الانفصالية المدعومة من روسيا، من بوتين في حواره التلفزيوني السنوي الذي يتلقى خلاله اتصالات هاتفية من المواطنين التعليق على احتمال قيام أوكرانيا بعمل عسكري أثناء كأس العالم الذي يستمر شهرا.

وقال بوتين "آمل ألا تحدث أي استفزازات، لكن إذا حدث ذلك، فستكون لها حسب اعتقادي عواقب وخيمة للغاية على دولة أوكرانيا بشكل عام".

وتستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة من 14 يونيو حزيران إلى 15 يوليو في 11 مدينة روسية منها روستوف أون دون التي تبعد مئة كيلومتر فقط عن الحدود مع أوكرانيا.

وسقط أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ أبريل نيسان عام 2014 في صراع بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

والاشتباكات مستمرة بصورة متقطعة رغم وقف شكلي لإطلاق النار وجهود دبلوماسية لإقرار السلام.