مبادرة تحث غير المسلمات على تجربة الحجاب

هسبريس - متابعة

لقيت مبادرة عالمية لتشجيع غير المسلمات على تجربة الحجاب استجابة من جانب عدد كبير من السيدات حول العالم.

وأطلقت فعالية "اليوم العالمي للحجاب" (WHD) المبادرة تحت شعار "تحدي الحجاب في رمضان".

وقالت مُؤسسة "WHD"، نظمة خان: "المبادرة تحث غير المسلمات على تجربة الحجاب لأكثر من يوم، من أجل فهم أفضل لما تمر به النساء المسلمات على أساس يومي"، مشيرة إلى أن "المبادرة لقيت استجابة من عدد كبير من غير المسلمات".

من جهتها، ذكرت إيلي لويد، إحدى المشاركات في المبادرة، وهي امرأة مسيحية تعيش في قطر مع ابنتها: "أنا مسيحية وقبلت أن أرتدي الحجاب لمدة 30 يوما في رمضان".

وأضافت أن مشاركتها في المبادرة هو "المساعدة في رفع الوعي بضرورة احترام رغبة المحجبات، فضلا عن تجربة شعور المسلمات بارتدائه"، مؤكدة أن "الهدف أيضا يتمثل في مكافحة الإسلاموفوبيا حول العالم وجعل هذا العالم مكانا يقبل الجميع للعيش فيه".

وتأسست فعالية "اليوم العالمي للحجاب"، في فبراير 2013، من طرف نظمة خان المقيمة في الولايات المتحدة؛ بهدف نشر الوعي والفهم للحجاب والمرأة المسلمة.

ويقام "اليوم العالمي للحجاب" سنويا في 1 فبراير من كل عام، و"تحدي الحجاب في رمضان" هي مبادرة جديدة تهدف إلى التعرف على التحديات التي تواجه المرأة المسلمة في الشهر الكريم.