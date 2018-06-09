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كُتّاب وآراء
دراسة: الدول الصناعية أكثر استفادة من العولمة
أكدت دراسة أن شعوب الدول الصناعية هي الأكثر استفادة من العولمة. وأظهر "تقرير العولمة" لعام 2018، الذي أعدته مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية، ونُشرت في مدينة "غوترسلوه"، أن المركز الأول لسويسرا من حيث الاستفادة من مميزات التشابكات الاقتصادية العالمية، تلتها اليابان وفنلندا وأيرلندا وإسرائيل، بينما ألمانيا تحل في المركز السادس.
وجاءت في ذيل القائمة الهند مسبوقة بالصين في المركز قبل الأخير؛ بينما لم تحقق دول صاعدة أخرى مثل الأرجنتين وروسيا مراكز جيدة، والتقرير يقارن بين 42 دولة صناعية وصاعدة، ويقيس تأثيرات التشابك الدولي على رخاء الأمم.
كما أشارت الدراسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا، بين 1990 و2016 وبعد حساب تطور الأسعار، قد تطور بمقدار 1900 يورو للفرد في العام، بينما بلغت في الهند 20 يورو فقط، والصين 90 يورو والمكسيك 120 يورو، وألمانيا 1150 يورو وأمريكا 445 يورو.