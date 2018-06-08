طائرة كيم يونغ تحط في سنغافورة يوم الأحد

هسبريس ـ مُتابعة

توقع مصدر مشارك في عملية تنظيم زيارة خارجية للزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، هبوط طائرته في مطار "تشانجي" بسنغافورة يوم الأحد؛ قبيل القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تركز محادثات الزعيمين، المحدد تاريخ إجرائها في يوم 12 يونيو ،على إنهاء برامج الأسلحة النووية والصاروخية في كوريا الشمالية مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.