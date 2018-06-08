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قوات أمريكا تركز على "داعش" بشرق أفغانستان
الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:35
قال الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، إن الولايات المتحدة تتطلع لتكثيف العمليات العسكرية الحالية ضد تنظيم "داعش" في إقليم ننكرهار، شرق أفغانستان، أثناء وقف مؤقت لإطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، لأول مرة، وقف إطلاق نار غير مشروط مع طالبان تزامنا مع قرب نهاية شهر رمضان؛ لكن هذا الإعلان يستثني الجماعات المتشددة الأخرى مثل "الدولة الإسلامية"، وقال نيكولسون للصحفيين: "العمليات ضد داعش ستستمر، ستزيد في الواقع خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار تركيزنا على هذا التنظيم".