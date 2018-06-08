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كُتّاب وآراء
لبنان يختار خطوات تصعيد ضد مفوضية اللاجئين
قال مكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في بيان، إن المسؤول الحكومي أصدر تعليمات بتجميد كل طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
وجاء في البيان: "أصدر وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، تعليماته إلى مديرية المراسيم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة، والموجودة فيها، لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى".
ويتهم باسيل المفوضية بـ"عرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم من خلال تخويفهم؛ عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة، نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني، وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم، وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة".
وذكر البيان: "طلب الوزير باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية، وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها".