24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1219:4121:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الاحتقان الاجتماعي والسيناريوهات الممكنة (5.00)

  2. التاريخ المحاصر ـ 23 ـ .. إرادة تحرير شمال إفريقيا عند الخطابي (5.00)

  3. المغرب يرفع صادرات الأحذية نحو إفريقيا الغربية (5.00)

  4. مغاربة ومنع الاعتكاف (5.00)

  5. هاري يوجه تحذيرا لرونالدو: الأسود مستعدون لك‎ (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يبحث "العفو" عن الملاكم الراحل كلاي

ترامب يبحث "العفو" عن الملاكم الراحل كلاي

ترامب يبحث "العفو" عن الملاكم الراحل كلاي
هسبريس - الأناضول
الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:50

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يبحث إصدار عفو رئاسي عن الملاكم الراحل محمد علي كلاي، دون تحديد التهمة التي تتطلب عفوًا من طرفه.

جاء ذلك خلال إعلان ترامب عن سعيه العفو عن قائمة تضم نحو 3 آلاف شخصية مدانة بينهم لاعبون كرة قدم، وفق قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وكان الملاكم الشهير أدين عام 1967 بسبب رفضه المشاركة في حرب فيتنام، قبل أن تصدر المحكمة العليا عام 1971 حكمًا لصالحه.

وقال ترامب قبيل مغاردته إلى كندا للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى "أدرس قائمة تضم أسماء آلاف الأشخاص الذين قد يتم منحهم عفوًا محتملًا لأنهم عوملوا بشكل غير عادل (من قبل القضاء) أو تم الحكم عليهم بعقوبات طويلة الأمد".

وأمس، خرجت أليس جونسون، جدة عارضة الأزياء كيم كارداشيان من السجن بعد إصدار "ترامب" عفوًا بحقها الأربعاء الماضي.

وكانت جونسون (63 عامًا) تمضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ 21 عامًا، بتهمة الاتجار بالمخدرات والعمل مع شبكة لبيع الكوكايين.

وفي ماي الماضي، أصدر ترامب عفوًا رئاسيًا غير مشروط بحق الراحل جاك جاكسون، أول ملاكم أمريكي من أصل أفريقي.

وأدين "جاكسون" عام 1913 بتهمة السفر مع امرأة بيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.