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كُتّاب وآراء
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الجيش الجزائري يعلن قتل مهرب مخدرات مغربي
الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:55
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن مهرب مخدرات مغربي قُتل أثناء تصدي مفرزة من الجيش لمحاولة إدخال أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات إلى التراب الجزائري.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته في موقعها الرسمي عبر الإنترنت، إن مفرزة للجيش أحبطت اليوم الجمعة، عملية لإدخال 325 كيلوغراما من المخدرات من قبل ثلاثة تجار مخدرات من الجنسية المغربية، قرب منطقة واد السميرة، بولاية تندوف جنوب غربي الجزائر.
وكشف ذات المصدر، أنه تم خلال هذه العملية القضاء على أحد المجرمين، أثناء محاولته الفرار، بعد أن اخترق الحاجز الأمني بالقوة، ولم يمتثل لأوامر التوقف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - هشام شهيد الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:13
لا اسف شديد اصحبت الحدود ممر فقط لتجار المخدرات (القرقوبي من الجزائر الى المغرب و الحشيش من المغرب الى الى الجزائر) على عكس في مامضى عندما كان يمر منها المقاومين و المجاهدين ضد لاستعمار الفرنسي
تعليق غير لائق
106
2 - ندى الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:20
كذبة باينة واش الجنيرالات يكذبون بوقاحة على شعبهم وبالاحري على المغاربة أعتقد أن استهدفوا مواطنا مغربا أعزل من ساكنة المناطق الشرقية وعلى المملكة أن تلجىء إلى المحافل الدولية لفضح حكام الشر الجزائريين.
3 - kamal الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:22
قبل أن يكون مهربا هو مواطن إنسان له كل الحقوق ، يجب أن تحاسب الجزائر عن قتل شخص لا يحمل أي تهديد أو سلاح، هل كل من هرب عبر الحدود عقابه القتل ؟
4 - mosi. الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:24
لم يستطيعو ان يقولو انه من البوليزاريو...
عنذما يتعلق الأمر بالمخدرات فإنهم يقولون مغاربة....
المهم الجيش الجزائري يعترف الآن ان الصحراويين مغاربة....
نحن نقول ان تاجر المخدرات كان سيبيع مخدراته للبوليزاريو و بالتأكيد هو منهم....لأنه ياااااا اذكياء من يسيطر على تندوف و من يسكن فيها....
عنذما يتعلق الأمر بالمخدرات فإنهم يقولون مغاربة....
المهم الجيش الجزائري يعترف الآن ان الصحراويين مغاربة....
نحن نقول ان تاجر المخدرات كان سيبيع مخدراته للبوليزاريو و بالتأكيد هو منهم....لأنه ياااااا اذكياء من يسيطر على تندوف و من يسكن فيها....
5 - ابن سوس المغربي الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:29
تهاون المغربي مم جهته مع مهربي الحبوب الهلوسة و البنزين و المواد الغذائية المنتهية الصلاحية و الدخان يشجع نظام الدم في الجزائر يطلق النار على كل من يتحرك من جهة الحدود على المسؤولين في المغرب حماية شعبهم من أذى قد يصيبهم فا الدولة المغربية تتحمل مسؤولية مب قطرت دم مم أبرياء المغاربة حسبي الله ونعم الوكيل
6 - من مكناس الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:34
هناك بعض الميلشيات البوليزاريو تتجر في المخدرات والقرقوبي بتندوف وناحي والجزائر هي المسؤولة عن ما يجري بتندوف
7 - الورداني الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:36
اللي دار الذنب يستاهل العقوبة....هكذا نقول نحن معشر المغاربة....اطال الله في عمرنا.
تعليق غير لائق
-14
8 - kaddour الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:39
L’année dernière, la Marine française a intercepté un navire panaméen avec une cargaison de 3 tonnes de cocaïne à destination de l'Algérie
Cette semaine, l’Espagne déclare que la bateau qui se dirige vers l’Algérie transporte 700Kg de Cocaïne
Le peuple algérien s’est réveillé sur une réalité amère. Leurs généraux sont des grands narco trafiquants de la cocaïne
Cette semaine, l’Espagne déclare que la bateau qui se dirige vers l’Algérie transporte 700Kg de Cocaïne
Le peuple algérien s’est réveillé sur une réalité amère. Leurs généraux sont des grands narco trafiquants de la cocaïne
9 - رسالة الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:40
اذا كان الأمر كذالك. من شرع لكم بالقتل. أنتم القاضي وانتم المنفد. مرة قتلتم راعيا يسرح ماشيته بحجة أنه دخل الحدود الجزائرية. ولكن ليس من الغريب أن يأتي من عسكر في العشرية السوداء كان يجرؤ على قتل الأطفال والنساء لنشر الرعب من الإرهاب في أرياف لاحول لها ولا قوة...
10 - عبدالله الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:42
الجزاءر حشوما نقول الجزاءر ما خصنيش نعمم اريد قول المافيا العسكرية تريدة تغطية اخبار الباخرة ديال الكوكايين تحت اليد الحنيرالية الى تندوف وانفضحت أسرارهم والآن يريدون تغطية الشوهة لي ت تفضحو فيها .
الحدود الجزاءرية والعسكرية هي لي عندها اليد مع للأباطرة ديال الحشيش تخدم معهم من تحت الدف هاذي سنين او دابا بغاو يغطيو الشمس بالغربال ، ورآه العالم عائق بيكم او ساكت لان هاذاك الغاز ديالكم هو لي مغطي عليكم الاجرام ديالكم لأنكم سادين بيه افواه الغرب وأكن انشاء الله غادين تورطو واحد النهار والمتل حي لان القدافي بالغاز والبترول ديالو وعدموه او نهار تحي وقتكم سوف تهدمون لا من الغرب ولا من شعبكم لي ناءم فوق الخيرات او تا يدير الصف على الحليب والباطاطا.
الحدود الجزاءرية والعسكرية هي لي عندها اليد مع للأباطرة ديال الحشيش تخدم معهم من تحت الدف هاذي سنين او دابا بغاو يغطيو الشمس بالغربال ، ورآه العالم عائق بيكم او ساكت لان هاذاك الغاز ديالكم هو لي مغطي عليكم الاجرام ديالكم لأنكم سادين بيه افواه الغرب وأكن انشاء الله غادين تورطو واحد النهار والمتل حي لان القدافي بالغاز والبترول ديالو وعدموه او نهار تحي وقتكم سوف تهدمون لا من الغرب ولا من شعبكم لي ناءم فوق الخيرات او تا يدير الصف على الحليب والباطاطا.
11 - hamza الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:42
ils veulent nous faire croire qu'il n' y a pas de trafiquants cote algériens. c'est le marocain za3ma qui est rentre seul dans le territoire algérien.oui tres bonne blague de la part du régime militaire.
12 - محمد الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:43
ماهذه الادعاية وجاختلاق من طرف الجيش الجزائرى محاولة منه للتشويش على سمعة المغرب وكتبرير منه على الحدود المغلوقة سببهاالحشيش.المغرب لاينخدع ولاتطال عليه الافتراءات ولتبقى الحدودمغلوقةالى مالانهاية.
13 - abdellatif الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:46
le Maroc doit demander une enquête car ce crime n'est pas clair
14 - saad الجمعة 08 يونيو 2018 - 18:57
إذا كان هذا صحيح فهذا هو مصير من يذخل السموم إلى المغرب أو الجزائر حثى يكون عبرة لمن لا يعتبر وعلى المغرب كذالك أن يحمي حدوده من الأسلحة والقرقوبي الذي يذخل البلاد ولنفس الطريقة استخدام السلاح ضد من يمول الإرهابيين وتجار المخدرات
16 - مغربي قح الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:06
هل يعقل أن يفكر أي مهرب مغربي بتهريب أكثر من 300 كيلو غرام!!؟؟ من المخدرات دفعة واحدة؟؟ لبلد يعاني اقتصاده الويلات كما يعاني شعبه لتوفير أبسط حاجياته ويترك أوروبا الغنية والقريبة منا؟؟
أكاذيب الجزائر ضد المغرب وشعبه لا نهاية لها وهذا الخبر من بين الأكاذيب اليومية التي يُطلقها النظام الجزائري وأبواقه الإعلامية ضد المغرب لتشويه صورته وضرب مصداقيته وسط العالم
نحن نتحدى الجزائر أن تنشر لنا صور هذا المهرب وتعطينا إسمه بالكامل كما تفعل كل الدول كي نعرف إن كان فعلا مغربي ؟؟
أما نشر أخبار وهمية بدون وجود ولو دليل واحد فهذا يسمى بالضحك على الذقون
وثانيا المنطقة التي ادعو بأنهم وجدو فيها المهربين المغاربة هي منطقة خطرة جدا يتحكم فيها مرتزقة البوليزاريو وباقي الارهابيين فهل هناك عاقل يُغامر بحياته ويرمي بنفسه لجهنم ؟؟؟ هذا مستحيل بل إنهم من البوليزاريو أو جزائريين لكن كعادة هذا الكيان المعادي لبلادنا لا يعرف شئ سوى تشويه كل ما هو مغربي لأن هذا أقصى ما يستطيعون فعله . حسبنا الله ونعم الوكيل
أكاذيب الجزائر ضد المغرب وشعبه لا نهاية لها وهذا الخبر من بين الأكاذيب اليومية التي يُطلقها النظام الجزائري وأبواقه الإعلامية ضد المغرب لتشويه صورته وضرب مصداقيته وسط العالم
نحن نتحدى الجزائر أن تنشر لنا صور هذا المهرب وتعطينا إسمه بالكامل كما تفعل كل الدول كي نعرف إن كان فعلا مغربي ؟؟
أما نشر أخبار وهمية بدون وجود ولو دليل واحد فهذا يسمى بالضحك على الذقون
وثانيا المنطقة التي ادعو بأنهم وجدو فيها المهربين المغاربة هي منطقة خطرة جدا يتحكم فيها مرتزقة البوليزاريو وباقي الارهابيين فهل هناك عاقل يُغامر بحياته ويرمي بنفسه لجهنم ؟؟؟ هذا مستحيل بل إنهم من البوليزاريو أو جزائريين لكن كعادة هذا الكيان المعادي لبلادنا لا يعرف شئ سوى تشويه كل ما هو مغربي لأن هذا أقصى ما يستطيعون فعله . حسبنا الله ونعم الوكيل
17 - مغربي و افتخر الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:06
متعطشين للقتل و حاقدين مهما يكون السبب او العلة مخدرات او بدون مخدرات و تعطاكم اوامر اطلاق النار و القتل على كل مغربي في الحدود حتى لو كان من سكان المنطقة و اقترب بعض الشيء من الحدود ! لا تريدون اسرى لانكم لا تجدون ما تاكلونه و تطعموا الاسرى. و الله لديكم اخطر و اجرم نظام على الاطلاق في العالم العربي الذي تسبب في قتل اكثر من 250.000 مدني و هو مستعد يكررها و يهيج العسكر و حتى المدنيين لسفك الدماء متى اقتدت الضرورة ذلك. و الله القذافي كان رجل طيب مقارنة بكم و بعسكركم. و لو لم يكن المغرب يعلم و يعي الهمجية التي تسكنكم و الحقد العظيم الذي يحرك ذواتكم لما تسابق للتسلح و انفق الملايير لذلك لانكم قادرين عازمين على التعدي و العدوانية. و سيبقى المغرب لكم بالمرصاد.
18 - بنمنصور الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:10
ربما هده خدعه أختارتها حكومة بني خرخر تقول كان المغربي بحوزته الحشيش يكون مواطن عادي ويتهموه بالخشيش أنا بعدى والله تم والله ياهدو بني خرخر منتيق فيهم عصابه حكم لبلاد مجرمه قتاله نظري أنا إلى هاد المغربي عندو لحشيش أخلو لعندهم هداك هو جزائه وعلى السلطه المغربيه حتى هي من ثم ظبطه متلبسا وبحوزته حبوب الهولسه القرقوبي كان جزائري أوحتى مغربي كيفما كانت جنسيته وبالأخص الجزائر العدوى للمغرب عليها أن تقتله
19 - عبود الجمعة 08 يونيو 2018 - 19:10
لقد سبق للجيش الجزائري فاقد الأهلية و الضمير أن قتل عدة مغاربة بغير حق ، فقط لأنهم مغاربة وتواجدوا قرب الحدود بحكم الجوار .
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل سبق للجنود المغاربة أن قتلوا جزائريا واحدا على الحدود ؟
لا أبدا و مهما كانت الأسباب.
قد يتم القبض عليه ، و تسليمه للقوات الجزائرية، وقد تتم محاكمته لمعرفة حقيقة تواجده على التراب المغربي بدون قانون؟ و في الأخير يعود إلى بلده . دون إهانة.
إن النظام الجزائري معروف بمرض اسمه المغرب وهو لا يعرف له دواء . أما الشعب الجزائري فهو يدرك الحقيقة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل سبق للجنود المغاربة أن قتلوا جزائريا واحدا على الحدود ؟
لا أبدا و مهما كانت الأسباب.
قد يتم القبض عليه ، و تسليمه للقوات الجزائرية، وقد تتم محاكمته لمعرفة حقيقة تواجده على التراب المغربي بدون قانون؟ و في الأخير يعود إلى بلده . دون إهانة.
إن النظام الجزائري معروف بمرض اسمه المغرب وهو لا يعرف له دواء . أما الشعب الجزائري فهو يدرك الحقيقة.
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