الجيش الجزائري يعلن قتل مهرب مخدرات مغربي

هسبريس - د.ب .أ

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن مهرب مخدرات مغربي قُتل أثناء تصدي مفرزة من الجيش لمحاولة إدخال أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات إلى التراب الجزائري.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته في موقعها الرسمي عبر الإنترنت، إن مفرزة للجيش أحبطت اليوم الجمعة، عملية لإدخال 325 كيلوغراما من المخدرات من قبل ثلاثة تجار مخدرات من الجنسية المغربية، قرب منطقة واد السميرة، بولاية تندوف جنوب غربي الجزائر.

وكشف ذات المصدر، أنه تم خلال هذه العملية القضاء على أحد المجرمين، أثناء محاولته الفرار، بعد أن اخترق الحاجز الأمني بالقوة، ولم يمتثل لأوامر التوقف.