الطائرات الورقية تكبد إسرائيل خسائر زراعية

هسبريس- متابعة

أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة 4 إسرائيليين نتيجة استنشاقهم دخان الحرائق المندلعة بفعل الطائرات الورقية.

وقالت القناة 14 إن مستوطناً أصيب جراء استنشاقه دخان حريق اندلع في كرم أبو سالم بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وأعلن موقع 0404 إصابة 3 جنود صهاينة جراء استنشافهم دخان حريق اندلع في أشكول بفعل طائرة ورقية حارقة.

وشارك مئات الفلسطينيين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة أمس في مليونية القدس والتي تتزامن مع يوم القدس العالمي حيث خرجت مسيرات في مختلف العواصم العربية نصرة للقدس.

وتسببت الطائرات الورقية التي يربط فيها المتظاهرون الفلسطينيون في غزة، مواد مشتعلة ويطلقونها تجاه المستوطنات في محيط القطاع، باحتراق مساحات واسعة من أراضي المستوطنين المزروعة بالقمح والشعير، وكذلك باحتراق 2100 دونم من الغابات.

وتكبد المزارعون الإسرائيليون خسائر مالية بالغة بسبب احتراق محاصيلهم، واضطرار بعضهم إلى حصادها بشكل مبكر.