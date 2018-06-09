نقابات أمنية تونسية تثمن إقالة وزير الداخلية

هسبريس- متابعة

أكد الناطق الرسمي باسم "النقابة العامة للحرس الوطني" في تونس، مهدي بوقرة، "أن نقابتي الحرس وموظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، رفضتا دعوة النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي للاحتجاج على إقالة وزير الداخلية لطفي ابراهم والتمرد على قرار السلطة".

ونقلت صحف تونسية عن بوقرة تأكيده الجمعة، "أنّ الأمن جهاز جمهوري ويحترم مؤسسات الدولة"، وقال: "دعوة الرحوي لا تعنينا لأنها تمثّل نوعا من الاستلطاف للانقلاب على الشرعية".

وتساءل: "ماذا ترك الرحوي عن الدعوة إلى حمل السلاح؟، داعيا إلى رفع الحصانة عنه وإحالته إلى القضاء العسكري.

وكان النائب البرلماني عن حزب "الجبهة الشعبية" (معارضة) منجي الرحوي قد دعا النقابات الأمنية إلى الاحتجاج على قرار إقالة لطفي ابراهم، معتبرا هذا القرار صفقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أقال، يوم الأربعاء الماضي، وزير الداخلية لطفي براهم بعد ثلاثة أيام من غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس في حادث قتل فيه ما لا يقل عن 68 شخصا وفقد عشرات آخرون.

وكان الشاهد قد انتقد عدم انتباه القوات الأمنية لتجمع نحو 180 مهاجرا أبحروا في مركب متهالك باتجاه إيطاليا.