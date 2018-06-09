جنوب إفريقيا تستفز المغرب في ملف الصحراء

هسبريس من العيون

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ساعات انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن الدولي، حيث تم التصويت على ألمانيا، بلجيكا، جمهورية الدومينيكان، أندونيسيا وجنوب إفريقيا لعضوية مجلس الأمن للسنتين المقبلتين 2019 و2020 .

وفي أول خروج إعلامي لها عقب التصويت على بلادها، حرصت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، ليندوي سيسولو، على إثارة موضوع نزاع الصحراء، داعية إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في هذا الإطار، والدفع بمسلسل التسوية لإيجاد حل عاجل لقضية الصحراء التي تجاوزت عقدها الرابع.

ويرى مراقبون أن تعمد جنوب إفريقيا تحريك الملف بمنحى لا يخدم مواقف المغرب، عبر دبلوماسييها من داخل مجلس الأمن الدولي، يسير تماشيا مع تبنيها طرح جبهة البوليساريو. وأكدوا بأنها ستبقى حبيسة صوتها النشاز، الذي يغرد وحيدا داخل مجموعة من الأصوات المؤيدة للموقف المغربي.

وسيستفيد المغرب من الموقف البلجيكي والأندونيسي ودولة الدومينيكان، فيما ستحاول ألمانيا أن تنافح عن موقف رئيسها الأسبق هورست كولر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمنطقة الصحراء، المتمثل في الحياد.

وكان القرار الأممي الأخير رقم 2414 الخاص بنزاع الصحراء قد مدد تفويض ولاية البعثة الأممية "المينورسو" لمدة 6 أشهر فقط، مما سيجدد النقاش حوله مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.