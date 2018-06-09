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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تستضيف قمة رباعية في مكة لبحث سبل دعم الأردن

السعودية تستضيف قمة رباعية في مكة لبحث سبل دعم الأردن

السعودية تستضيف قمة رباعية في مكة لبحث سبل دعم الأردن
هسبريس - متابعة
السبت 09 يونيو 2018 - 00:42

أعلنت السعودية، فجر السبت، استضافتها قمة رباعية في مكة المكرمة غدا الأحد لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

جاء هذا في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقال البيان إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالات مع عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.

وأضاف "وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة الأحد القادم لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي "في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها؛ إثر متابعته الأزمة الاقتصادية في الأردن".

وكلف الملك عبدالله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري، عجزا ماليا بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).

وتواجه الحكومة الأردنية المرتقبة، بقيادة رئيس حكومتها عمر الرزاز، ملفات اقتصادية ثقيلة، ستبدأ بمشروع قانون ضريبة الدخل وليس انتهاء بتكلفة الحياة المرتفعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - اعصيم سمير السبت 09 يونيو 2018 - 00:56
كل الاحترام والتقدير للاسرة الملكية الشريفة السعودية.ةكل الاحترام والتقدير للايرة العلوية الملكية الشريفة بقيادة ملكنا الهمام محمدالسادس .
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-46
2 - ولد حميدو السبت 09 يونيو 2018 - 00:58
الدعم المالي لا جدوى منه بل يلزم استثمارات ضخمة
فاليونان اخدت أكثر من 300 مليار يورو و النتيجة لا شيء بحال تتكب الما فالرملة
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28
3 - سعودي السبت 09 يونيو 2018 - 00:58
عاشت السعودية اللي خيرها واصل لكل الأشقاء
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-49
4 - راس الكورة السبت 09 يونيو 2018 - 01:02
الحقيقة هي أنهم يدافعون عن بعضهم البعض للبقاء في الحكم إلى الأبد في ظل الرعاية الأمريكية الإسرائيلية.
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33
5 - Hamido السبت 09 يونيو 2018 - 01:03
ليس دعم الاردن بل دعم الامن والاستخبارات في الاردن.الخليج يخشى الثورات خصوصا في الجوار.
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33
6 - adil السبت 09 يونيو 2018 - 01:07
ا لسعودية لا ثقة فيها , تضحك معك اليوم وتنقلب عليك في الغد, السعودية ارتكبت خطاء فادح عن دعمها للملف الامريكي ولم تراعي شعور المغاربة قاطبة, الحمد لله عندما جاء العيب من عندها .
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