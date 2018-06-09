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كُتّاب وآراء
فيينا تبحث إمكانية استضافة قمة بوتين وترامب
أشار الكرملين، السبت، إلى أن فيينا قد تشهد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد أن نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الأخير طالب النمسا بالتوسط أمام البيت الأبيض لإقامة هذا الاجتماع.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف إن "ضرورة انعقاد هذا الاجتماع تم بحثها أثناء أخر محادثة جرت بين الرئيسين. كما تم التطرق أيضا إلى أن فيينا قد تكون المدينة التي تستضيف هذا اللقاء".
كما أشار بيسكوف إلى أن هذه المسألة طرحت أيضا اثناء الاجتماع الذي عقده بوتين مع المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس الأسبوع الماضي في فيينا، لكنه امتنع عن الإشارة إلى ما ذكرته الصحيفة بشأن طلب بوتين المساعدة من رئيس الدبلوماسية النمساوي لتنظيم هذه القمة مع ترامب هذا الصيف.
وفي نفس الوقت، أبرز بيسكوف أنه حتى الآن "لا توجد اتفاقيات...ولا مفاوضات محددة" بين موسكو وواشنطن لتنظيم هذه القمة بين بوتين وترامب.
وكان بوتين قد صرح مؤخرا في مقابلة ستبثها قناة "روسيا" التلفزيونية وكانت قد نشرت مقاطع منها الليلة الماضية، بأن ترامب "شخص يفكر مليا بشأن الأمور. يعرف كيف ينصت ويتفاعل مع نظرائه خلال المناقشات. كل هذه الأمور تدفعني للتفكير في أن الحوار (بينهما) قد يكون بناء".
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في وقت سابق إن "الاتصال على أعلى مستوى في ظل الظروف الحالية له دون شك أهمية كبيرة للشروع في العملية التي يمكن أن تُخرج العلاقات من الوضع الصعب الذي تشهده حاليا".
وتمر العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأسوأ لحظاتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي يصعب من إمكانية انعقاد قمة بين ترامب وبوتين على الرغم من مستوى الانسجام الذي يظهر بينهما في كل مرة يتصادف فيها الزعيمان في المحافل الدولية.