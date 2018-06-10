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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تستكمل بناء جدار أمني على الحدود السورية

تركيا تستكمل بناء جدار أمني على الحدود السورية

تركيا تستكمل بناء جدار أمني على الحدود السورية
هسبريس - متابعة
الأحد 10 يونيو 2018 - 00:48

أعلنت مؤسسة الإسكان التركية "توكي" الانتهاء من بناء جدار أمني على طول الحدود التركية مع سوريا والممتدة لمسافة 911 كيلومتر.

وقال مدير المؤسسة أرغون طوران إنه تم الانتهاء مؤخرا من بناء القسم الأخير من الجدار بطول 564 كيلو متر.

وأضاف أن طول الجدار الإجمالي بلغ 711 كيلو مترا، وسيقف عند هذا الحد لتبقى أجزاء من الحدود دون جدار، وأخرى يشكل فيها نهر العاصي حدودا طبيعيا بين البلدين.

في سياق متصل، قال طوران إن "توكي" شارفت على الانتهاء من تشييد جدار أمني آخر على حدود البلاد مع إيران بطول 144 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يستكمل بناء الجدار مع إيران في ربيع 2019.

وتستهدف أنقرة من بناء الجدارين حماية الحدود التركية من عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية وتسلل الإرهابيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ولد الشعب الأحد 10 يونيو 2018 - 01:16
بصراحة اقول لكم ان السيد المحترم "رجب طيب اردوغان" الرجل المسلم العربي الوحيد الدي احترمه كمسؤول يقوم بكل واجباته كما ينبغي ويخدم وطنه بدون غش ولا نفاق ويحبه الكثير باستثناء الحساد اطال الله عمره وسدد خطاه وحفظه من كل شر.
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34
2 - محمد الأحد 10 يونيو 2018 - 01:27
بعد إسرائيل و اسبانيا ها هي تركيا ايضا تبني جدارا في وجه العرب أصبحنا أمة غير مرغوب فيها ما هدا الهوان حسبي الله ونعم الوكيل.
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-5
3 - عبدالله الأحد 10 يونيو 2018 - 01:33
اتمنى من عمق قلبي للمغرب مع الجارة الحقودة ويكون طوله تلاتة أضعاف .
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0
4 - حنان الأحد 10 يونيو 2018 - 01:50
حرض السوريين ضد بلادهم و اليوم يبني جدار ضدهم و تجد ابواقه تعبده لا حول و لا قوة الا بالله
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-4
5 - الی الرقم 1 الأحد 10 يونيو 2018 - 01:56
أردوغان ليس عربيا و الأتراك ليسوا عرب.
الأتراك يكرهون العرب، ابحث عن كلمة "سياسة التتريك"
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-4
6 - البشير الأحد 10 يونيو 2018 - 02:05
الحدود بين الدول الاسلامية جرائم سياسية
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