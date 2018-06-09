24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3216:1219:4221:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مصرع شاب غرقا ببركة مائية في مدينة برشيد (5.00)

  2. موسكو .. "مدينة القباب" تعزف سيمفونية السحر والجمال في روسيا (5.00)

  3. سوحليفة.. اغتصاب الطفولة (5.00)

  4. صُلح الحُلَيْبية (5.00)

  5. الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قافلة مساعدات إنسانية مغربية تصل قطاع غزة

قافلة مساعدات إنسانية مغربية تصل قطاع غزة

قافلة مساعدات إنسانية مغربية تصل قطاع غزة
هسبريس - قدس برس
السبت 09 يونيو 2018 - 13:38

وصل إلى قطاع غزة، مساء الجمعة، مستشفى ميداني مغربي وطواقمه الطبية، ضمن قافلة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح البري.

وأوضحت مصادر محلية في غزة، أن طاقم القافلة المغربية قد وصل إلى القطاع وعددهم 165 شخصًا من بينهم السفير المغربي لدى مصر، أحمد التازي، وأطباء وفنيين للمستشفى الميداني المقرر إقامته في غزة.

وقال السفير المغربي التازي، خلال مؤتمر صحفي، إن "17 طائرة حملت مساعدات إنسانية من المغرب إلى قطاع غزة مرورًا بمصر".

وأضاف، التازي، "تأتي المستشفى كمبادرة ملكية من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، للفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابع: "هذه المساعدات الإنسانية الذي أمر بها صاحب الجلالة تأتي في شهر رمضان، نظرًا لما شهده القطاع من صعوبات وكثرة عدد المصابين الذين سقطوا في مسيرات العودة".

ولفت السفير المغربي، النظر إلى أن القافلة تحتوي على "مواد غذائية وأدوية ومستشفى عسكري طبي تخصصي، تضم مجموعة من الأطباء والممرضين والممرضات والطاقم الفني الذي سيدير المستشفى".

وشدد القيادي في حركة "حماس"، غازي حمد؛ والذي كان في استقبال الوفد المغربي، على أن "موقف المغرب مشرف ونبيل، وليس غريبًا عليه تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأردف حمد: "المساعدات تدل على أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدًا، بل هناك أحرار في العالم يقفون بجانبه ضد الاحتلال الغاشم والظلم والحصار".

وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد قالت في الـ 28 من ماي، إن "العاهل المغربي محمد السادس، قرر إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة، بالأراضي الفلسطينية".

وبيّنت الخارجية المغربية، في بيان، أن "هذه الخطوة تهدف إلى تقديم العلاجات الضرورية للجرحى والضحايا المدنيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع".

ومنذ 30 مارس، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين القطاع والداخل الفلسطيني المحتل 48، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسرًا عام 1948.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن قوات الاحتلال ارتكبت "مجازر دامية" ضد المتظاهرين السلميين، أسفرت عن استشهاد 127 فلسطينيًا، بينهم 13 طفلًا، وإصابة 14 ألف و700 آخرين بإصابات مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - من المغرب السبت 09 يونيو 2018 - 14:00
سوف نرى بعض الجبناء ينتقدون المغرب عن هذه المساعدة وذالك لانهم لم يضوقو طعم الحرب والتهجير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - morocco forever السبت 09 يونيو 2018 - 14:04
ارجو من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اعادة النظر في الزي العسكري المغربي و تغييره او تحسينه كما فعل السيد الحموشي مع زي الامن الوطني. و الله دائما الاحظ انا زي العسكري المغربي هو ''المبهدل '' عالميا لاحظ الصورة اعلاه و ستقف على صحة ما اقول . و المرجو كدالك فتح صالات لكمال الاجسام في تكنات العسكرية كما فعل السيد الحموشي من اجل القوة البدنية للجنود المغاربة او اعطاء تعويض 200 درهم لكل جندي من اجل الرياضة مع مراقبتهم ( طيح الكرش لي عندو كرش و تقوية العضلات لنحيفين )
الله يوفق قوتنا المسلحة الملكية داخل المغرب و خارجه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - abdo السبت 09 يونيو 2018 - 14:05
كيقول المتل التفركيس في الغيس الانسانية هي تعتقو ديالكوم هما لولين عد فكرو فغزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
4 - غيور السبت 09 يونيو 2018 - 14:05
بالله عليكم من بستحق هذه المساعدات ,انظروا الى حالة وهيئة ومعيشة اهل غزة وقارنها باصحات الكريانات والبراريك والجبال ما يمكن ان اقوله الله يتقبل في الدنيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
5 - tornadogut السبت 09 يونيو 2018 - 14:48
المعلق 2 الزي العسكري المغربي من احسن الازياء ويشبه الزي الامريكي غشوف مزيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - rasha السبت 09 يونيو 2018 - 14:52
الله ينصر سيدنا وينصر الشعب الفلسطيني على أعدائه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.