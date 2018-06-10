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كُتّاب وآراء
بوتين وروحاني يشددان على التعاون الثنائي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني حسن روحاني، السبت، على استمرار تعاون البلدين في سوريا.
والتقى بوتين وروحاني، على هامش مشاركتهما في قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في مدينة "تشينغداو" الصينية.
وشدد روحاني خلال اللقاء، على استمرار التعاون الثنائي بين الدولتين فى القضايا الإقليمية لا سيما سورية.
وقال روحاني: "التعاون بين إيران وروسيا ضد المنظمات الإرهابية فى المنطقة كان فعالاً ومجدياً، وسيستمر هذا التعاون".
من جانبه، رحّب بوتين بتطور العلاقات بين موسكو وطهران في جميع المجالات، وعلى رأسها الاقتصادي.
وأكد على أن التعاون الثنائي بين البلدين بشأن سورية، ساهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً على استمرار التعاون المذكور.
وشهدت العلاقات بين روسيا وايران حالة من التوتر، بعد تسريبات عن سعي موسكو لإخراج طهران من سورية.
وأججت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الأخير، برئيس النظام السوري بشار الأسد في سوتشي الروسية نهاية الشهر الماضي، حول ضرورة خروج القوات الأجنبية من سورية مع انطلاق الحل السياسي، قبل أن يعود المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، لتوضيحها، قائلاً إن القصد هو إجلاء القوات الإيرانية وقوات "حزب الله" اللبناني الموجودة في سوريا، فضلاً عن الأمريكيين والأتراك.
ومنذ العام 2011، تدعم موسكو وطهران بشار الأسد، رئيس النظام في سورية، التي تشهد نزاعًا داميًا، لوقف احتجاجات الثورة السورية، ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة.