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كُتّاب وآراء
النائب العام السعودي يتوعد المتحرشين بالعقاب
أكد النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن النيابة العامة سوف تقف بحزم في مواجهة كل أساليب التحرش، مشددا على عدم إفلات المجرمين من العقاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المعجب قوله: "جهاز النيابة العامة، ممثلًا في الدوائر النيابية، سوف يقف بحزم في مواجهة كل أساليب التحرش على ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، والتي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش".
وأشار المعجب إلى أنه وجه نحو تشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته، وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه، وتحديد أركان جريمة التحرش والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته، وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم إفلات المجرمين من العقاب.