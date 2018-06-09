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الرئيسية | خارج الحدود | صاروخ للحوثيين يسقط قتلى بـ"جازان" السعودية

صاروخ للحوثيين يسقط قتلى بـ"جازان" السعودية

صاروخ للحوثيين يسقط قتلى بـ"جازان" السعودية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 09 يونيو 2018 - 21:30

ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية المملوكة للدولة، مساء اليوم السبت، أن ثلاثة مدنيين قتلوا جنوب البلاد في هجوم بصاروخ أطلقته حركة الحوثيين من اليمن.

وأطلق الحوثيون، المتحالفون مع إيران والمسيطرون على جزء كبير من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، عدة صواريخ على السعودية في الأشهر القليلة الماضية.

وقُتل المدنيون الثلاثة في محافظة جازان جنوب السعودية، وقالت قيادة القوات المشتركة التي تشن هجمات على التنظيم اليمني: "سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة مواطني السعودية والمقيمين ومقدرات المملكة".

وفي الشهر الماضي أطلقت حركة الحوثيين عدة صورايخ على العاصمة الرياض، قائلة إنها تستهدف أهدافا اقتصادية بهذه الخطوات الحربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan Sima السبت 09 يونيو 2018 - 21:49
الله إرحم القتلى ورزق أهـلهـم الصبر والثبات حسبي الله في المجرمين المعتدين وگل من يشمت في إخوانهـم المسلمين إن لله و إن إليه لا راجعون
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2 - hmou السبت 09 يونيو 2018 - 22:32
ما هدا الدي نسمعه في بلدان العرب يا حسرتنا الى اين انتم داهبون بهدا الكون لا إله إلا الله الأوروبين واليهود يضحكون على العرب ويبيعون لهم اسلحة فتاكة لكي يبعثرو العرب كلهم (وعيقو والعرب وعيقتو انتم لحمة واحدة بالله عليكم أين العلم اين الإسلام أين العروبة وااااااااااسفاه على غسل الادمغة المدروس واو واو الله استرنا
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