صاروخ للحوثيين يسقط قتلى بـ"جازان" السعودية

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية المملوكة للدولة، مساء اليوم السبت، أن ثلاثة مدنيين قتلوا جنوب البلاد في هجوم بصاروخ أطلقته حركة الحوثيين من اليمن.

وأطلق الحوثيون، المتحالفون مع إيران والمسيطرون على جزء كبير من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، عدة صواريخ على السعودية في الأشهر القليلة الماضية.

وقُتل المدنيون الثلاثة في محافظة جازان جنوب السعودية، وقالت قيادة القوات المشتركة التي تشن هجمات على التنظيم اليمني: "سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة مواطني السعودية والمقيمين ومقدرات المملكة".

وفي الشهر الماضي أطلقت حركة الحوثيين عدة صورايخ على العاصمة الرياض، قائلة إنها تستهدف أهدافا اقتصادية بهذه الخطوات الحربية.