القوات الأفغانية تضبط كمية كبيرة لمادة متفجرة

هسبريس - رويترز

قال مسؤول إن قوات الأمن الأفغانية ضبطت اليوم الأحد 156 جوالا تحتوي على مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم على نطاق واسع في صنع المتفجرات وذلك على ظهر شاحنة للخضر قادمة عبر الحدود من باكستان.

وقال متحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار لرويترز إن مسؤولي مخابرات عثروا على قرابة ثمانية أطنان من المادة الكيماوية "التي جلبت من أجل أنشطة المقاتلين" وكانت مخبأة تحت أجولة الخضر في الشاحنة عند معبر تورخم الحدودي في آخر ممر خيبر.

وتستخدم نترات الأمونيوم على نطاق واسع كسماد لكن أفغانستان تحظر استيرادها لأسباب أمنية.

وتواجه أفغانستان عنف حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية وشبكة حقاني التي تربطها صلات بطالبان. وتتبادل باكستان وأفغانستان الاتهامات بإيواء إرهابيين يخططون لهجمات عبر الحدود.

وكان أكثر من 150 شخصا قد قتلوا في تفجير ضخم بشاحنة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول في مايو أيار من العام الماضي.

وأعلنت طالبان أمس السبت وقفا مفاجئا لإطلاق النار خلال عيد الفطر هذا الشهر في خطوة هي الأولى من نوعها وتأتي بعد أيام من إعلان الحكومة وقفا غير مشروط لإطلاق النار من جانبها.

وجرى عزل حاكم ننكرهار الشهر الماضي في إطار تغييرات إدارية بمنطقة ساءت فيها حالة الأمن كثيرا.

وقال مسؤولون في ننكرهار إن الحاكم السابق لم يتصد للفساد في الإقليم الذي يضم معبر تورخم، النقطة الرئيسية لعبور البضائع وانتقال البشر من باكستان، بالإضافة إلى طرق تهريب رئيسية.

وقال مسؤول عسكري أفغاني لرويترز اليوم الأحد إن ضربات جوية أجنبية استهدفت مخبأين لتنظيم الدولة الإسلامية في ننكرهار فقتلت ستة مقاتلين. ولم يذكر المسؤول متى وقع الهجوم.

وقال متحدث باسم حاكم إقليم قندهار بجنوب أفغانستان لرويترز إن طالبان اقتحمت نقطة تفتيش أمنية الليلة الماضية فقتلت خمسة من أفراد الشرطة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف في أغسطس آب عن نهج عسكري أكثر صرامة حيال أفغانستان يشمل تكثيف الضربات الجوية بهدف إرغام طالبان على الجلوس إلى طاولة التفاوض.