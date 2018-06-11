بوتين مستعد للقاء ترامب وينتظر موافقة واشنطن

هسبريس - متابعة

ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه مستعد لان يلتقي بشكل مباشر مع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، فور إعطاء واشنطن الضوء الاخضر.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للانباء عن بوتين قوله على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في مدينة تشينجداو الصينية "بمجرد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة، يمكن أن يعقد الاجتماع".

وأضاف الرئيس الروسي أن الكثير من الدول أعربت عن اهتمامها باستضافة الاجتماع، من بينها النمسا.

وستكون تلك أول قمة ثنائية بين الدولتين، منذ أن تولى ترامب منصبه . وكان ترامب وبوتين يتحدثان فقط لفترة قصيرة، دائما، على هامش مؤتمرات رئيسية.

وكان ترامب قد سعى مرارا لتوثيق العلاقات مع روسيا، بما في ذلك مطالبة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بإعادة ضم روسيا للمجموعة.

لكن التوترات بين موسكو وواشنطن تصاعدت خلال ولايته، لاسيما بسبب اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الامريكية التي جرت عام 2016 .