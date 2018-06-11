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الرئيسية | خارج الحدود | بوتين مستعد للقاء ترامب وينتظر موافقة واشنطن

بوتين مستعد للقاء ترامب وينتظر موافقة واشنطن

بوتين مستعد للقاء ترامب وينتظر موافقة واشنطن
هسبريس - متابعة
الاثنين 11 يونيو 2018 - 01:40

ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه مستعد لان يلتقي بشكل مباشر مع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، فور إعطاء واشنطن الضوء الاخضر.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للانباء عن بوتين قوله على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في مدينة تشينجداو الصينية "بمجرد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة، يمكن أن يعقد الاجتماع".

وأضاف الرئيس الروسي أن الكثير من الدول أعربت عن اهتمامها باستضافة الاجتماع، من بينها النمسا.

وستكون تلك أول قمة ثنائية بين الدولتين، منذ أن تولى ترامب منصبه . وكان ترامب وبوتين يتحدثان فقط لفترة قصيرة، دائما، على هامش مؤتمرات رئيسية.

وكان ترامب قد سعى مرارا لتوثيق العلاقات مع روسيا، بما في ذلك مطالبة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بإعادة ضم روسيا للمجموعة.

لكن التوترات بين موسكو وواشنطن تصاعدت خلال ولايته، لاسيما بسبب اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الامريكية التي جرت عام 2016 .

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1 - martin pres du kiss الاثنين 11 يونيو 2018 - 02:16
tout le monde commence a avoir peur du new pharaon des états unis.....il aura son deuxième mandat ....il commence a se faire plaire par ses compatriotes ,....et c'est une catastrophe pour le tiers monde...8. ans de règne pour un raciste c'est beaucoup....
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